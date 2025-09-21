“O’ Capricc” volta pagina e diventa una taverna medioevale

O’ Capricc, il locale inaugurato da poco tempo in viale Matteotti, davanti all’ingresso dei giardini pubblici, cambia “pelle” e diventa una locanda medioevale. I titolari dell’attività, infatti, hanno compiuto un vero e proprio restayling interno e hanno deciso di proporre un nuovo menù a tema.

Chi passa davanti al locale ora vede raffigurate mura castellane e la nuova denominazione: “Taverna O’ Capricc”.

La riapertura, giovedì scorso, è stata accompagnata dal rullo dei tamburi e dal suono delle chiarine del gruppo dei tamburini protagonisti al Palio dei castelli. Inoltre, fra gli ospiti della serata, c’era anche Antonio Lo Cascio.

Un cambiamento importante, dunque, anche per quanto riguarda la struttura interna del locale. “Qui potrete trascorrere una serata in un’atmosfera particolare e gustare specialità diverse – dicono i titolari della taverna – ed è possibile prenotare cene a tema”.

