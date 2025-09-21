Il Touring Club italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori arancioni domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità residenti, per

immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei luoghi.

Nelle Marche sono 19 i borghi coinvolti: Acquaviva Picena, Amandola, Camerino, Corinaldo, Frontone, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mondavio,

Montalto delle Marche, Monterubbiano, Morrovalle, Ostra, Ripatransone, San Ginesio, San Severino, Serra San Quirico, Staffolo, Urbania e Valfornace.

Ogni borgo ha scelto un proprio percorso tematizzato, arricchendo così l’esperienza di contenuti originali: musicale, per scoprire le tradizioni sonore locali, o enogastronomico, per assaggiare i sapori tipici, o in abiti d’epoca, per rievocare la storia in modo spettacolare, o active per esplorare

il territorio in maniera attiva e coinvolgente o i percorsi più classici alla scoperta delle principali

bellezze del territorio. Alcuni Comuni, inoltre, prevedono anche una caccia a misura dei più piccoli.

La partecipazione è semplicissima: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it e mettersi in gioco, per vivere una domenica diversa dal solito e scoprire luoghi affascinanti e spesso poco noti. All’iscrizione si riceve in regalo il “Ricettario del Borgo” in formato digitale, ricette tipiche dai borghi Bandiera arancione per portare in tavola la vera eccellenza italiana. Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni locali, con curiosità e storie che raccontano il legame tra cucina e territorio.

La Caccia ai Tesori arancioni è aperta a tutti, per partecipare è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club, così da permettere alla Fondazione di continuare a prendersi cura delle aree interne del nostro Paese, valorizzandole e accompagnandole nel processo

di rigenerazione.