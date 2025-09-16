Teatri di Sanseverino: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa

A partire da giovedì 18 settembre si apre la campagna abbonamenti per la stagione di prosa 2025-26 del teatro Feronia con la prima fase interamente dedicata ai rinnovi dei vecchi abbonamenti, un’opportunità per assicurarsi il posto per una stagione che si preannuncia ricca e stimolante.

Come nelle passate edizioni, i prezzi di abbonamenti e biglietti rimarranno invariati. L’abbonamento include sette spettacoli al Feronia con posto fisso e, in un’offerta esclusiva, anche i film della rassegna cinematografica al San Paolo con posto libero.

La prima fase di prelazione per i rinnovi si terrà dal 18 al 22 settembre con i seguenti orari: giovedì 18, venerdì 19 e lunedì 22 settembre dalle ore 16 alle 20, sabato 20 e domenica 21 settembre dalle ore 9 alle 13.

I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti nelle giornate del 24 e 25 settembre, dalle ore 16 alle 20.

I prezzi degli abbonamenti sono i seguenti: platea e posto palco settore A 175 euro, posto palco settore B/1 140 euro, posto palco settore B/2 112 euro, posto palco settore C e loggione 98 euro.

La vendita degli abbonamenti avverrà al botteghino del Feronia, contattabile al numero 0733 634369.

Nelle scorse settimane il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, ha presentato il filo conduttore della stagione 2025-26 “A proposito di crisi…”.

La rassegna, che si apre il 22 ottobre con “Crisi di nervi” interpretato da Maddalena Crippa, proporrà titoli classici e contemporanei per esplorare il tema della crisi non in senso negativo, ma come “momento di passaggio in cui è necessario distinguere, valutare, scegliere e prendere una decisione in un contesto di cambiamento”.

Il cartellone vedrà la partecipazione di grandi nomi del teatro italiano come Caterina Murino e Giulio Corso ne “La vedova scaltra”, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in “Indovina chi viene a cena”, Alessandro Benvenuti e Marina Massironi in “La tigre”, Federica Luna Vincenti in “Sissi, l’imperatrice”, Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio in “Otello” e, per concludere la stagione il 15 aprile, Lella Costa in “Lisistrata”. La stagione combina l’esperienza di attori di fama con il talento di giovani emergenti, sotto la direzione di registi di alto livello come Peter Stein, Giancarlo Marinelli e Serena Sinigaglia.

Oltre alla prosa, la programmazione de I Teatri di Sanseverino include una ricca offerta di eventi fuori abbonamento, tra cui la stagione sinfonica con l’Orchestra filarmonica marchigiana, una stagione di circo contemporaneo curata da Circo El Grito, gli Incontri con l’autore, la rassegna Altre culture, i progetti scolastici e altre rassegne dedicate al cinema e al teatro amatoriale, a prosa e concerti.