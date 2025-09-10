BluGallery: l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria fa salto di qualità con il dottor Cunsolo

Il Centro medico BluGallery arricchisce la propria offerta specialistica con un professionista di eccellenza dell’Otorinolaringoiatria: il dottor Elio Maria Cunsolo, dirigente medico di primo livello del Policlinico universitario di Modena e membro del consiglio direttivo nazionale di Aiog (Associazione italiana otorinolaringoiatria e geriatria).

Da quest’anno presso l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del Centro medico BluGallery il dottor Cunsolo accoglie pazienti di ogni età, dai bambini agli adulti e agli anziani, mettendo a disposizione la sua esperienza maturata in oltre trent’anni di attività clinica e scientifica. Una scelta che riflette la volontà del Centro medico di portare competenze altamente specializzate anche al di fuori dei grandi ospedali metropolitani, offrendo così diagnosi approfondite a chi vive nel cuore delle Marche. L’ambulatorio è dotato di tecnologie diagnostiche all’avanguardia per offrire una valutazione completa, riducendo al minimo i disagi per il paziente.

Il dottor Cunsolo è uno specialista in Otorinolaringoiatria con un’esperienza pluriennale maturata all’interno di strutture ospedaliere di riferimento in Emilia Romagna: è stato dirigente medico di primo livello nell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Maggiore di Bologna e, dal 2007, nell’Uoc del Policlinico universitario di Modena, dove ricopre tuttora tale ruolo.

Al centro della sua pratica clinica c’è una visione moderna dell’Otorinolaringoiatria, orientata alla prevenzione, all’uso delle più recenti tecnologie diagnostiche e a un ascolto attento e personalizzato del paziente, per rispondere a un ampio spettro di esigenze cliniche, con particolare attenzione alle problematiche legate all’udito, all’equilibrio, alla voce e alle infezioni ricorrenti delle alte vie respiratorie.

Nel corso della sua carriera ha affiancato all’attività clinica una costante partecipazione alla ricerca e alla didattica: come relatore in convegni scientifici nazionali e internazionali, come autore di numerose pubblicazioni e come membro attivo di società medico-scientifiche.

Chi ha già avuto modo di incontrare il dottor Cunsolo racconta di una persona capace di grande empatia e chiarezza. Una dote rara, che ha dimostrato anche in occasione dell’evento promosso dal Comune di San Severino e dal Centro medico BluGallery, per la Giornata mondiale dell’udito 2025 al Feronia. In quell’occasione, il dottor Cunsolo ha coinvolto studenti e cittadini in un percorso originale tra scienza, arte e musica per raccontare, con parole, musica e immagini evocative, quanto il nostro udito sia prezioso e spesso trascurato.

Prevenzione, consapevolezza e ascolto: il valore di una diagnosi precoce

Molti disturbi otorinolaringoiatrici iniziano in modo silenzioso, con sintomi lievi o intermittenti. Spesso si tende a rimandare una visita specialistica, sottovalutando segnali che, invece, meritano attenzione: ronzii persistenti, difficoltà nella comprensione delle parole, episodi di vertigini o di disfonia possono essere campanelli d’allarme da non ignorare.

Il dottor Cunsolo invita a considerare la visita Orl non solo come uno strumento diagnostico, ma come un momento di ascolto clinico e prevenzione attiva, utile a intercettare precocemente problematiche che, se trascurate, possono incidere sul benessere quotidiano.