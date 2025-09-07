Calcetto: Moretti e Capaldi in serie B col nuovo Gagliole targato “Pasta di Camerino”

“Siamo fieri di sostenere questo progetto – hanno dichiarato i fratelli Maccari della ‘Pasta di Camerino’ – e motivati ad accompagnare il Gagliole C5 nelle prossime tre stagioni. Lo sport è un veicolo di valori e di identità territoriale: un’occasione per far conoscere e rafforzare il legame con la nostra comunità”. Poi il vicepresidente Roberto Paoloni ha ripercorso il cammino compiuto dalla società fino ad oggi, soffermandosi sul progetto e sulla determinazione che hanno portato alla richiesta di ripescaggio in serie B: “Il nostro percorso non è stato semplice – ha raccontato Paoloni – ma ci ha insegnato che con passione, serietà e sacrificio si possono raggiungere traguardi importanti. Il ripescaggio in serie B è un punto di partenza, non un traguardo: il nostro obiettivo è crescere, consolidarci e dare spazio ai giovani”.