Calcetto: Moretti e Capaldi in serie B col nuovo Gagliole targato “Pasta di Camerino”

All’interno del complesso di Torre del Parco a Camerino, si è svolta la presentazione ufficiale della rosa della Pasta di Camerino Asd Gagliole Calcio a 5, pronta a scendere in campo nel campionato nazionale di serie B di futsal, oltre che nei tornei giovanili Under 19 e Under 15.
Al fianco del riconfermato mister Mirko Rossini troviamo due settempedani: il vice allenatore Maurilio Moretti e il preparatore dei portieri Mauro Capaldi.
“Siamo fieri di sostenere questo progetto – hanno dichiarato i fratelli Maccari della ‘Pasta di Camerino’ – e motivati ad accompagnare il Gagliole C5 nelle prossime tre stagioni. Lo sport è un veicolo di valori e di identità territoriale: un’occasione per far conoscere e rafforzare il legame con la nostra comunità”. Poi il vicepresidente Roberto Paoloni ha ripercorso il cammino compiuto dalla società fino ad oggi, soffermandosi sul progetto e sulla determinazione che hanno portato alla richiesta di ripescaggio in serie B: “Il nostro percorso non è stato semplice – ha raccontato Paoloni – ma ci ha insegnato che con passione, serietà e sacrificio si possono raggiungere traguardi importanti. Il ripescaggio in serie B è un punto di partenza, non un traguardo: il nostro obiettivo è crescere, consolidarci e dare spazio ai giovani”.
Durante la serata sono stati presentati gli staff tecnici che seguiranno le prime squadre e i settori giovanili. La società ha ribadito la centralità della formazione dei ragazzi, investendo sul vivaio con i campionati Under 19 e Under 15, nell’ottica di garantire un futuro solido e competitivo.
Non è mancato il sostegno delle istituzioni, con il sindaco di Gagliole, Sandro Botticelli, che ha portato il saluto della comunità esprimendo orgoglio per una realtà sportiva che diventa ambasciatrice del territorio anche a livello nazionale.
La serata si è poi conclusa in un clima di festa e convivialità, con la cena che ha riunito sponsor, tifosi, dirigenti e tutti i gruppi squadra. Un’occasione speciale per rinsaldare il senso di appartenenza e condividere lo spirito che anima la Pasta di Camerino Asd Gagliole C5.
A rendere ancora più piacevole il momento è stato lo spettacolo dell’artista Antonio Lo Cascio, che con la sua simpatia e coinvolgente energia ha strappato sorrisi e applausi, regalando a tutti i presenti un finale all’insegna del divertimento e della leggerezza.
La rosa dei giocatori:
Marco Calisti 4
Jeremias Occhiuzzo 7
Mirko Giacomelli 14
Francesco Carlopio 22
Enzo Martin 10
Christian Largoni 9
Mattia Galeota 8
Dominick Manzella 23
Emanuele Fichera 20
Luigi Graziano 11
Eddy Giardini 5
Mattia Carlomè 59
Stefano Armoni M
Portieri:
Matteo Savi 15
Federico Tamburrino 21
Mauro Valeri 77
Elias Lopez 19