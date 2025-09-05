Un sabato al massimo per la Settempeda: prima l’esordio in casa, poi la presentazione in piazza

Sabato 6 settembre con doppio impegno per la Settempeda: prima il debutto in campionato, poi la presentazione ufficiale in piazza. Partiamo da questo appuntamento che verrà ospitato dalla splendida cornice di Piazza del Popolo quando alle ore 21 giocatori, staff tecnico, sanitario e dirigenziale della prima squadra verranno chiamati sul palco per essere presentati alla città ed a tutti i sostenitori. Ci sarà spazio anche per dirigenti ed istruttori del settore giovanile. Insomma, una bella festa per i protagonisti biancorossi. L’iniziativa, in accordo con l’amministrazione comunale, è stata inserita tra i tanti eventi previsti nel calendario della manifestazione “Street Food” che si svolge proprio nella piazza di San Severino in questi giorni.

Come accennato c’è poi anche l’aspetto agonistico, dato che nel primo pomeriggio (ore 15.30)partirà il campionato. Il torneo di Promozione, a cui la Settempeda prende parte (secondo anno di fila) inserita nel girone B, aprirà i battenti con la prima giornata che ai biancorossi l’impegno casalingo al Soverchia contro il Porto Sant’Elpidio. Un esordio molto atteso da parte di tutto l’ambiente biancorosso e dai tifosi pronti a sostenere la squadra in questa gara inaugurale, ma anche per tutta la stagione.

r. p.