6-7 settembre, porte aperte alla “Rentalis” per il nuovo “gioiello” della Rimor

La “Rentalis”, azienda settempedana che si occupa di uno dei settori più in espansione ovvero quello dei camper, è pronta ad accogliere nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre gli amanti del settore e non solo per presentare in anteprima assoluta il nuovo “gioiello” della Rimor, marchio storico e conosciuto in Italia e nel mondo per il quale la “Rentalis” rappresenta un punto di riferimento importante essendo rivenditore esclusivo per le Marche.

I responsabili della concessionaria di San Severino, Cristina e Fabio, saranno lieti di accogliere i visitatori per presentare e far vedere il nuovissimo modello Sailer, uno dei camper più conosciuti, che viene riammesso sul mercato con una rinnovata versione e con un design accattivante e contemporaneo. Insomma, occasione da non perdere per chi è appassionato di veicoli per le vacanze outdoor.

Periodo intenso questo per la “Rentalis”, dato che una settimana dopo l’evento organizzato in concessionaria, sarà presente con un proprio allestimento alla Fiera di Parma per il tradizionale appuntamento con il Salone del Camper (13-21 settembre), tappa ormai fissa per l’azienda settempedana visto che questa partecipazione sarà la terza consecutiva e si confida che possa esserci una risposta soddisfacente come negli anni passati tanto da portare risposte positive al lavoro e all’impegno profuso dai titolari della “Rentalis”.