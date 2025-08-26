Torna il “Trofeo Città di San Severino Marche” di pesca alla trota torrente

L’Associazione sportiva dilettantistica Pescatori Settempeda presieduta da Sandro Dignani, in collaborazione con la sezione provinciale Fipsas di Macerata e con il patrocinio del Comune, organizza la 10ª edizione del “Trofeo Città di San Severino Marche” di pesca alla trota torrente con esche naturali.
La competizione si svolgerà domenica 31 agosto lungo il fiume Potenza, nel tratto compreso tra il ponte della Rocchetta e la centrale dell’Assem al Cannucciaro. L’evento, che vedrà la partecipazione di almeno 60 concorrenti, si propone di valorizzare il territorio e la tradizione sportiva locale.
La cerimonia di premiazione si terrà presso lo spiazzo antistante il bar ristorante “Da Francesco” in località Taccoli.