Lo scrittore e insegnante Paolo Morbidoni al “Marec” tra arte e filosofia

Al MaRec (Museo dell’arte recuperata) prosegue fino al 30 novembre la mostra dal titolo “Immagini di maternità: la bellezza della vita che nasce”, inaugurata lo scorso 15 luglio e promossa dalla Diocesi nell’ambito del Giubileo 2025. L’esposizione, allestita nei suggestivi spazi del Palazzo vescovile, offre un percorso condiviso di arte e spiritualità sul tema universale della maternità.

Intanto, per tenere viva l’attenzione sull’evento e aprire anche a un pubblico giovane le porte del museo, la direttrice Barbara Mastrocola ha organizzato degli incontri sul tema “Insegnare all’immaginazione tra arte e filosofia”. L’ultimo di questi, in ordine di tempo, ha visto protagonista lo scrittore e insegnante Paolo Morbidoni con la presentazione del suo libro “Potremmo fare in modo che l’Espresso per Hogwarts arrivi domani”.

Segue l’intervista realizzata nell’occasione dalla collaboratrice del Settempedano, Maria Cicconi.