Ultime news
CONTRAM
Home | Cultura | Lo scrittore e insegnante Paolo Morbidoni al “Marec” tra arte e filosofia
L'intervista di Maria Cicconi allo scrittore Paolo Morbidoni e alla direttrice Mastrocola
L'intervista di Maria Cicconi allo scrittore Paolo Morbidoni e alla direttrice Barbara Mastrocola

Lo scrittore e insegnante Paolo Morbidoni al “Marec” tra arte e filosofia

in Cultura 22 Agosto 2025 161 Visite

Al MaRec (Museo dell’arte recuperata) prosegue fino al 30 novembre la mostra dal titolo “Immagini di maternità: la bellezza della vita che nasce”, inaugurata lo scorso 15 luglio e promossa dalla Diocesi nell’ambito del Giubileo 2025. L’esposizione, allestita nei suggestivi spazi del Palazzo vescovile, offre un percorso condiviso di arte e spiritualità sul tema universale della maternità.

Intanto, per tenere viva l’attenzione sull’evento e aprire anche a un pubblico giovane le porte del museo, la direttrice Barbara Mastrocola ha organizzato degli incontri sul tema “Insegnare all’immaginazione tra arte e filosofia”. L’ultimo di questi, in ordine di tempo, ha visto protagonista lo scrittore e insegnante Paolo Morbidoni con la presentazione del suo libro “Potremmo fare in modo che l’Espresso per Hogwarts arrivi domani”.

Segue l’intervista realizzata nell’occasione dalla collaboratrice del Settempedano, Maria Cicconi.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani