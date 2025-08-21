Palestra ex Gil, c’è il “sì” della Soprintendenza al progetto di recupero post sisma

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ha dato il via libera al progetto di miglioramento sismico e rifunzionalizzazione della storica palestra Boni ex Gil di San Severino.

Il provvedimento, che riguarda l’immobile di via Virgilio Puccitelli, è stato rilasciato in risposta a una richiesta del Comune. L’intervento è mirato a recuperare la struttura danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e da diversi anni chiusa. Il progetto non si limita al consolidamento dell’immobile ma prevede una riqualificazione completa per riportare la palestra al suo ruolo di centro sportivo polivalente.

I lavori includeranno il consolidamento delle strutture e la riorganizzazione degli spazi interni con la creazione di nuovi spogliatoi, depositi e uffici. Sarà realizzato anche uno spazio di ingresso e verrà sistemato lo spazio esterno, oggi adibito a parcheggio, per renderlo più fruibile. L’intervento prevede anche lavori destinati a migliorare l’accessibilità.

La Soprintendenza ha autorizzato l’esecuzione delle opere con alcune prescrizioni tra cui la conservazione di elementi storici.

Il recupero della palestra Boni rappresenta un passo importante per la valorizzazione del centro storico della Città di San Severino Marche.