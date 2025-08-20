“Il giornalismo nell’era delle crisi globali”: incontro con Roberto Tallei vice caporedattore di Sky Tg24

“Il giornalismo nell’era delle crisi globali”: è il tema dell’incontro con il giornalista Roberto Tallei che si terrà giovedì 28 agosto (ore 19) al “Gartèn” dei Giardini pubblici, a San Severino, per iniziativa della testata giornalistica locale “Il Settempedano”.

I principali fatti internazionali del momento saranno analizzati assieme a Roberto Tallei che dal suo “osservatorio privilegiato” – è vice caporedattore di Sky Tg24 – potrà fornire interessanti spunti di approfondimento, ad esempio, sull’economia mondiale alla luce dei nuovi dazi statunitensi, sul ruolo dell’Europa negli equilibri geopolitici del pianeta, sui conflitti in Ucraina e Gaza, e così via.

Roberto Tallei, infatti, oltre a essere laureato in Economia e ad aver maturato esperienze nel campo del giornalismo economico-finanziario, è stato a lungo corrispondente di Sky da Bruxelles, dove ha seguito in particolare la politica dell’Unione europea, e ha raccontato – come inviato – molti fatti di livello internazionale, sia in Italia che dall’estero, prima di diventare conduttore del telegiornale di Sky e coordinatore di redazione.

L’incontro sarà condotto da Mauro Grespini, direttore del Settempedano e, insieme a lui, il pubblicista Silvio Gobbi, collaboratore della testata (laureatosi in Storia con una tesi sul giornalismo di guerra), discuterà con Roberto Tallei di tematiche legate all’informazione moderna e di com’è cambiato, negli anni, il modo di raccontare i conflitti dai teatri bellici.

La partecipazione è libera e al termine del dibattito seguirà un’apericena.