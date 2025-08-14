“Terranostra”: giovedì 14 agosto ad Apiro c’è il “Galà del folclore”

In questi giorni ad Apiro si respira un’aria di festa straordinaria, un’atmosfera di autentica fratellanza tra popoli. E’ un paese senza confini, che unisce culture e tradizioni, grazie al 52° Festival internazionale del folclore “Terranostra” e ai gruppi che vi partecipano: il Grupo Folclórico Tungurahua dall’Ecuador, il Byu American Folk Dance Ensemble dagli Stati Uniti, l’AAINJAA dalla Colombia, l’Hei Show Tahiti ‘Ori da Tahiti e il Nilüfer Folk Dance Ensemble dalla Turchia. La loro presenza ha avvolto Apiro in un turbinio di colori, ritmi ed emozioni, facendo scoprire a tutti lo splendore della diversità culturale attraverso spettacoli indimenticabili che risuoneranno a lungo anche dopo la chiusura del sipario.

Cresce l’attesa per giovedì 14 agosto (21.30), quando il Festival presenta il Galà del folclore, cioè il momento più importante e atteso della rassegna. Sul palco, infatti, saliranno tutti i gruppi ospiti e quello dell’Associazione Urbanitas di Apiro per emozionare il pubblico con il meglio del proprio

repertorio.

Il Galà del folclore chiuderà quindi il Festival, lasciando al giorno di Ferragosto le cerimonie di saluto. Venerdì (15 agosto), alle 17, ci sarà la messa con musiche e canti sacri dei gruppi ospiti; a seguire la sfilata per le vie del paese e alle 18.30 l’esibizione del Minigruppo Urbanitas. Infine, alle 21.30, lo scambio di doni “Salutando Terranostra” per concludere la manifestazione in amicizia.

Fra le iniziative collaterali si segnalano la mostra mercato di artigianato artistico ed enogastronomia “Art&Terra”, street food e stand gastronomici; un’”area bimbi” con giochi in legno e gonfiabili; al teatro Mestica le mostre “I paesaggi marchigiani” del pittore Marco Franchini e “Gli adesso

geografici esistenziali” dell’artista Rossella Quintini.