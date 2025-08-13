Regionali, ora è ufficiale: Jacopo Orlandani candidato con “Civici Marche”

Ora è ufficiale: il settempedano Jacopo Orlandani, vicesindaco in carica, è fra i candidati al Consiglio regionale con la lista “Civici Marche per Acquaroli Presidente”.

Orlandani, titolare di un’attività commerciale in via Eustachio, è peraltro coordinatore provinciale del Movimento per il quale si candida. “La mia azione politico-amministrativa è stata sempre improntata sulla concretezza e sull’attenzione verso il territorio – dice Orlandani -. Se i settempedani e gli altri elettori del Maceratese vorranno darmi la loro fiducia, cercherò di fare questo anche in Regione, libero da schemi e pregiudizi. Civici Marche porta avanti proprio una politica del fare per la gente e per i territori. Ecco le ragioni che mi hanno portato con loro in prima fila, pronto a metterci la faccia”.

“Il Movimento continua a crescere in maniera esponenziale – aggiunge Matteo Pompei, presidente di Civici Marche, nonché sindaco di Monte San Martino – ed è oramai una realtà strutturata ed omogenea su tutto il territorio regionale da nord a sud, con amministratori e professionisti di livello che potranno fare la differenza in questa tornata elettorale. Puntiamo a superare il 3% per avere un ruolo sia in Consiglio regionale sia in Giunta, al fianco di Francesco Acquaroli”.