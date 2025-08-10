Un mutuo per i lavori di manutenzione straordinaria ai campi del Tennis Club

L’Istituto per il Credito sportivo e culturale ha accolto la richiesta avanzata dal Comune di San Severino per la concessione di un mutuo di 70 mila euro destinato ai lavori di manutenzione straordinaria dei campi da tennis all’interno del Tennis Club di via Campo Fiera. Il finanziamento rientrerà nel bando “Sport missione Comune 2025”.

La struttura che accoglie gli sportivi appassionati della racchetta conta in totale quattro campi di cui due indoor e due outdoor e ospita diversi eventi e tornei.

Nel 2019 il locale Tennis Club era stato interessato da lavori di rifacimento di una nuova pavimentazione in sintetico di due dei quattro terreni di gioco, un tempo in terra rossa, sempre grazie al bando “Sport missione Comune” e al sostegno finanziario dell’Istituto Credito sportivo.

Lo scorso anno, invece, è stato rinnovato il manto in erba sintetica del principale campo coperto, intitolato a Cesare Petrocchi, un grande appassionato di tennis e socio del Club, la cui famiglia ha finanziato i lavori.

“Questo nuovo finanziamento ci permetterà di proseguire nell’opera di miglioramento dei campi da tennis e della struttura comunale di via Campo Fiera, un impianto fondamentale per la comunità e per gli appassionati di questo sport – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei -. Il sostegno dell’Icsc è stato fondamentale, anche in passato, per interventi analoghi. Continueremo a investire nello sport, un settore che porta benefici non solo fisici ma anche sociali, promuovendo valori importanti per i giovani e per l’intera collettività”.