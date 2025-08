Asd Settempedana, a mister Quagliuzzi si aggiunge il preparatore dei portieri Corvino

Un altro tassello viene apposto alla sorgente Asd Settempedana, formazione composta per la maggior parte da atleti e dirigenti di San Severino che prenderà parte al torneo di 3^ Categoria. In attesa che con l’Amministrazione comunale e con la Settempeda si definiscano gli ultimi dettagli sulla sede degli allenamenti e del campo di gara per il neonato team presieduto da Carlo Sfrappini e rientrante nella Polisportiva che fa capo alla già esistente società pugilistica settempedana, una notizia è già certa. A mister Fabio Quagliuzzi, già annunciato ed al lavoro per assemblare un team che possa battagliare con tutti ad armi pari, si affiancherà per quanto concerne il delicato ruolo di preparatore dei portieri una vecchia conoscenza del calcio settempedano, Antonio Corvino (nella foto accanto a mister Quagliuzzi con la maglia granata della nuova realtà calcistica di San Severino). Con l’ex saracinesca della Settempeda la professionalità dei numeri uno della Asd Settempedana è già certa. Ora si è in attesa dei passi ufficiali per consacrare l’Asd Settempedana nel gotha calcistico comunale con la Settempeda, sempre più intenzionata a dar vita ad un ottimo torneo di Promozione e l’Asd San Severino, l’alter ego del fu Serralta in 2^ Categoria.

Lu.Mus.