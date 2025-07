Festa del Perdono di Assisi al convento dei frati cappuccini a Colpersito

Il convento dei frati cappuccini, a Colpersito, si prepara a celebrare – assieme al Centro di esperienza e formazione francescana – la tradizionale Festa del Perdono di Assisi con un programma di appuntamenti che si svolgono da venerdì 1 a domenica 3 agosto.

L’iniziativa, un momento centrale nel calendario liturgico francescano, offre un’opportunità di riflessione e rinnovamento spirituale nel solco del messaggio di San Francesco d’Assisi.

Le celebrazioni avranno inizio venerdì 1 agosto con un evento di particolare rilevanza: alle ore 21 nel giardino del convento si terrà la liturgia penitenziale comunitaria; ci sarà la possibilità di confessarsi e poi seguirà un momento di fraternità nel giardino del convento.

Il programma proseguirà sabato 2 agosto alle 17.45 con la catechesi di fra Pietro Maranesi sul tema “Per-dono per lo tuo amore: la proposta di Francesco d’Assisi”. Un’occasione per approfondire il significato profondo del Perdono di Assisi attraverso la figura del Santo. Al termine dell’incontro verrà celebrata la messa e successivamente, nel giardino del Convento, si terrà una cena in fraternità per condividere un momento conviviale.

La Festa del Perdono si concluderà domenica 3 agosto con le celebrazioni eucaristiche alle ore 8.30, 11.30 e 21. Quest’ultima sarà celebrata nel giardino del convento: al termine si terrà la benedizione dei bambini e dei ragazzi, un momento di particolare gioia e speranza per le nuove generazioni.