Ricicla con “RecoPet”, la raccolta selettiva dei contenitori per bevande tramite ecocompattatori

La raccolta differenziata tradizionale degli imballaggi in plastica ha raggiunto obiettivi di eccellenza a livello europeo, sia in termini di quantità intercettate che di quantità avviate a riciclo. La normativa nazionale ed europea impone tuttavia al nostro Paese obiettivi di riciclo sempre più sfidanti, per rispondere ai quali il consorzio “Corepla” promuove attività per intercettare in modo ancora più efficace i rifiuti di imballaggio in plastica e accorciare i passaggi tra raccolta e riciclo.

Nasce così RecoPet, un sistema incentivante che utilizza gli ecocompattatori, installati su superfici pubbliche e private, per aumentare la quantità di bottiglie in Pet per bevande raccolte, con particolare riferimento a quelle usate fuori casa.

Per chiunque voglia conferire in un ecocompattatore RecoPet le bottiglie in Pet di acqua e succhi, bibite analcoliche, energy drink e latte, è sufficiente scaricare l’App RecoPet su store Google Play (Android) e App Store (Apple).

Importante: le bottiglie dovranno essere conferite negli appositi ecocompattatori con la propria etichetta che riporta stampato il codice a barre, non schiacciate e con il tappo aperto, al fine di essere riconosciute valide dal lettore ottico interno alla macchina.

Parallelamente alla classica filiera del Consorzio “Corepla”, stiamo sviluppando questo tipo di raccolta selettiva per adempiere alla Direttiva UE2019/904 (SUP – Single-Use Plastics) – sottolineano i promotori -. Tale modalità consente di avere: esperienza diretta e tangibile di economia circolare; una raccolta di PET già selezionato da avviare direttamente a riciclo; perseguimento del principio della direttiva Sup ovvero il bottle to bottle; minor dispersione di un materiale nobile come il Pet tramite l’intercettazione dell’on-the-go.

Ogni conferimento di bottiglie dà origine a punti che, caricati sull’app RecoPet, consentono agli utenti di ottenere sconti e premi di diversa natura: sconti nei negozi partner; gadget in RPet (Corepla).

Va sottolineato l’importante lavoro ambientale di intercettazione del rifiuto plastico che altrimenti andrebbe nei cestini stradali dell’indifferenziata o peggio disperso a terra. L’impegno di ogni componente della filiera e la tecnologia che aiutano le buone prassi per un ambiente più pulito.

Nel territorio maceratese hanno aderito al progetto Recopet di Corepla l’Ata n. 3 che ha coinvolto il Cosmari e i Comuni soci e ad oggi sono state installate 5 macchine, addestrate per lo svuotamento due persone del gestore Cosmari e somministrata la formazione ai facilitatori.

L’Ata n. 3, dopo l’attivazione dei primi punti nei Comuni di Camerino, Mogliano, Montecosaro, Pollenza, San Severino, si sta facendo carico di sollecitare le rimanenti amministrazioni comunali a predisporre quanto necessario per procedere con l’installazione degli undici ecocompattatori mancanti: 3 a Civitanova, 2 a Recanati e 1 ciascuno a Loreto, Matelica, Monte San Giusto, Porto Recanati, Potenza Picena e Tolentino. Inoltre sono stati già formati i facilitatori che aiuteranno i cittadini nel conferimento degli imballaggi in Pet.

Il progetto è stato presentato nei pressi dell’ecocompattatore Recopet di via Petrarca a Montecosaro dal sindaco Lorella Cardinali, dal Presidente del Cosmari Paolo Gattafoni, dal Direttore dell’Ata n. 3 Massimo Principi, dal sindaco di Pollenza Mauro Romoli, dal sindaco di Mogliano Fabrizio Luchetti e dal sindaco di San Severino Rosa Piermattei.