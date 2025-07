“Help factory idee in azione Aps”: la presidente Martina Orazi: “Dai giovani per i giovani”

In un’epoca in cui spesso si parla di disinteresse giovanile e di mancanza di opportunità, un gruppo di ragazzi di San Severino ha deciso di invertire la rotta, mettendosi in gioco in prima persona. È nata così Help factory idee in azione Aps ovvero una nuova associazione che si propone di dare voce ai giovani del territorio.

La nuova realtà prende vita grazie all’iniziativa di alcuni volontari di “Help salute e famiglia Ovs” che già da diversi anni si impegna nel sostenere le famiglie in difficoltà e nel seguire le problematiche del mondo giovanile.

Con Help factory, dunque, l’attenzione principale sarà rivolta alle nuove generazioni: una dimensione ricca di pensieri, di relazioni e di progetti costruiti da alcuni ragazzi di San Severino e non solo.

“Help factory: dai giovani per i giovani – spiega Martina Orazi, eletta presidente della neonata associazione -. Crediamo che i giovani abbiano tanto da dire e da offrire alla comunità, dal punto di vista sociale, emozionale e culturale. Help factory sarà un luogo aperto alle idee, al confronto e alla creatività. Vogliamo costruire dei progetti concreti, coinvolgere i giovani il più possibile, contribuendo a rendere la nostra realtà come un posto dove i ragazzi possano sentirsi protagonisti di nuove idee e di attività utili per il loro presente e il loro futuro. Per far ciò speriamo in un appoggio morale da parte dei genitori, con l’augurio che, anche grazie al loro sostegno, i ragazzi possano essere sempre più coinvolti e partecipativi”.

Tra gli obiettivi dell’associazione vi sono la promozione di attività culturali, sociali e ricreative, l’organizzazione di eventi pubblici, di laboratori formativi, d’incontri di condivisione e momenti di aggregazione pensati per stimolare la creatività e la fantasia. Particolare attenzione sarà rivolta alle realtà del territorio, in un’ottica di rete e di sviluppo condiviso.

Help factory idee in azione Aps è la dimostrazione concreta di come il volontariato non abbia età e possa favorire, attraverso impegno, passione e spirito d’iniziativa, la realizzazione di progetti importanti.

Maria Cicconi