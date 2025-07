“Di Guerra e di Pace”: alle terme romane torna la rassegna dei Teatri antichi uniti

Il parco archeologico di Septempeda, con le sue suggestive terme romane, sarà la cornice per una serata evento di profonda riflessione e suggestione culturale.

Lunedì 28 luglio, alle ore 21.30 con ingresso gratuito, andrà in scena “Di Guerra e di Pace“, una produzione originale dei Teatri di Sanseverino nata da un’idea di Francesco Rapaccioni.

L’evento si inserisce nell’ambito del prestigioso festival regionale Tau – Teatri antichi uniti, promosso con il supporto di un’ampia rete di collaborazioni che include la Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il Ministero della Cultura, la Regione Marche, Amat, Anas, gruppo comunale di Protezione civile e Pro loco, Cai di San Severino e Comitato del rione Settempeda.

“In un momento storico in cui la pace deve essere strenuamente riaffermata come valore imprescindibile e condizione essenziale del vivere civile, lo spettacolo – spiega Francesco Rapaccioni – propone un viaggio attraverso i secoli e i grandi autori che hanno affrontato il tema universale della guerra e della pace. Il percorso narrativo prenderà avvio da Tucidide, con la sua lucida analisi de La guerra del Peloponneso, definita “il più grande sconvolgimento prodottosi nel mondo greco e in quello non greco”. Si proseguirà con altre voci illustri della classicità, per giungere fino a tempi più recenti e all’opera-mondo di Lev Tolstoj, il cui titolo ha ispirato l’intera serata”.

La rappresentazione vedrà la partecipazione amichevole e le letture di Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella come voci recitanti, affiancati dalle letture dell’associazione Sognalibro. L’atmosfera sarà arricchita dall’accompagnamento musicale e dal dj set di BMAS360°.

Al termine dello spettacolo, sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita al parco archeologico di Septempeda, un’opportunità unica per esplorare le vestigia romane sotto le stelle.

Per favorire la sostenibilità e la fruizione dell’area, è prevista una zona ciclopedonale nel parco archeologico di Septempeda dalle ore 20:30 alle ore 23. Sarà inoltre disponibile un servizio di mobilità alternativa e sostenibile con e-bike da piazza del Popolo alle terme romane. Le prenotazioni e le informazioni per le biciclette elettriche possono essere richieste a Francesco Mosciatti (telefono 333 7981184).

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare la Pro loco al numero 0733 638414, aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.