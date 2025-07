Mercoledì 23 luglio (ore 19) torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è stato convocato in adunanza ordinaria per mercoledì 23 luglio, alle ore 19, nella sala Consiliare del Palazzo comunale, in Piazza del Popolo.

L’ordine del giorno della seduta prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

comunicazioni del sindaco;

interrogazione con risposta orale presentata dal Gruppo consiliare Insieme per San Severino sul processo di individuazione del nuovo gestore del Servizio idrico integrato nell’Aato 3 di Macerata;

interrogazione con risposta orale presentata dal Gruppo consiliare Insieme per San Severino sul ritardo nei lavori di ripristino del tappeto erboso del campo sportivo “Tullio Leonori”;

determinazione degli obiettivi della società controllata Assem Spa;

atto di indirizzo relativo al servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni, del canone patrimoniale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale e della riscossione coattiva delle entrate comunali.

L’Assise settempedana sarà poi chiamata a ratificare due deliberazioni della Giunta comunale aventi ad oggetto delle variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, a votare la verifica degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche la richiesta di variante al Prg per la costruzione di un nuovo capannone industriale in aderenza a quello già esistente della ditta Petrocchi Lamiere Srl nel Comparto 4 del P.I.P. di Taccoli e il rinnovo delle competenze di cui al Capo IV alla Unione montana Potenza Esino Musone relative alla Legge regionale 23 Febbraio 2005 n. 6 Legge forestale regionale.