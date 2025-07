Installato l’eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie in pet

Ulteriore passo avanti verso una maggiore sostenibilità ambientale: è stato installato anche a San Severino un nuovo eco-compattatore per la raccolta delle bottiglie in Pet. Si trova in via Fratelli Acciaccaferri nei pressi del piazzale “Luzio” ed entrerà in funzione nei prossimi giorni. E’ stato acquistato grazie ai fondi del programma sperimentale “Mangiaplastica”, promosso dal Ministero della Transizione ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e attuato attraverso la collaborazione di Anci e del consorzio Corepla.

L’iniziativa rientra negli obiettivi più ampi del “Programma Mangiaplastica” (Decreto Ministeriale n. 360/2021), volto a favorire la raccolta selettiva e il miglioramento del riciclo delle bottiglie in Pet, contribuendo così a contenere la produzione di rifiuti in plastica e promuovere un’economia circolare. L’installazione del dispositivo rappresenta un’azione concreta per raggiungere gli ambiziosi traguardi fissati dalla Direttiva Europea Sup (Single use plastic), che prevede il raggiungimento del 77% di raccolta di bottiglie in Pet entro il 2025 e del 90% entro il 2029.

L’utilizzo dell’eco-compattatore offrirà numerosi benefici ambientali e non solo: permetterà di intercettare le bottiglie in Pet, in particolare quelle consumate fuori casa, riducendone il volume e facilitandone il riciclo. Il processo di riciclo della plastica comporta un significativo risparmio di materie prime vergini e di energia, oltre a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

La Città di San Severino, attraverso questa iniziativa, intende incentivare i cittadini a partecipare attivamente alla raccolta differenziata di qualità, promuovendo comportamenti virtuosi e consolidando l’impegno dell’Amministrazione verso la tutela dell’ambiente e la costruzione di un futuro più sostenibile.