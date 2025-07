Aperte le iscrizioni al servizio mensa scolastica tramite la piattaforma SiMeal

Il Comune di San Severino ha aperto le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025-2026. L’iscrizione al servizio mensa è rivolta agli alunni iscritti alle prime classi della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado. Si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria e il pasto sarà erogato esclusivamente agli utenti regolarmente iscritti.

Le domande dovranno essere compilate e inoltrate entro il 13 settembre da uno dei genitori, tutori o affidatari esclusivamente tramite il portale online: https://sanseverinomarche.simeal.it/sicare/benvenuto.php, accedendo tramite Spid.

Una volta inoltrata, la domanda non potrà essere modificata. Per eventuali modifiche o errori nella compilazione, è necessario contattare gli uffici preposti inviando una mail a servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it.

Durante la compilazione della domanda, sarà possibile dichiarare la necessità di usufruire di diete speciali per motivi di salute o per motivazioni etiche o religiose. Nel caso di diete per motivi di salute, sarà richiesta idonea certificazione medica insieme a un documento d’identità del richiedente. Per diete etiche o religiose, sarà sufficiente una dichiarazione del genitore/tutore/affidatario, sempre allegando un documento d’identità.

Eventuali rinunce al servizio in corso d’anno o trasferimenti ad altri plessi dovranno essere tempestivamente comunicati via mail all’indirizzo servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it. Si precisa che le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione e saranno soggette a verifica da parte dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il saldo dovuto dovrà essere effettuato accedendo alla sezione “Nuovo pagamento” del portale SiMeal: https://sanseverinomarche.simeal.it/sicare/benvenuto.php. L’accesso per la visualizzazione dei pagamenti è consentito esclusivamente con lo Spid del richiedente che ha presentato la domanda di iscrizione. Sarà possibile effettuare il pagamento direttamente tramite i canali online consentiti da pc o tramite l’App SiMeal, creando in autonomia un “Avviso di pagamento” in formato Pdf contenente un Qr Code. Tale avviso potrà essere saldato con qualsiasi fornitore di sistemi di pagamento aderente al circuito PagoPA.

Per ulteriori informazioni o per assistenza operativa nella procedura di iscrizione, è possibile contattare l’ufficio Servizi alla Persona, previo appuntamento, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30. I contatti telefonici sono 0733641306 e 0733641311 oppure via mail all’indirizzo servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it.