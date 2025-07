San Severino Blues Marche Festival: dal 17 luglio al 14 agosto nove concerti in sei città

Dal 17 luglio al 14 agosto nove concerti in sei città animeranno la 34^ edizione del San Severino Blues Marche Festival. La città degli Smeducci ospiterà, nel magnifico scenario di Castello al Monte, le prime quattro serate, tutte con artisti internazionali, italiani e marchigiani.

Giovedì 17 luglio la rassegna di cui Mauro Binci firma la direzione artistica apre con i The Kings of Blues, una super band composta da cinque storiche stars che saliranno insieme sul palco per condividere la passione per la musica afroamericana, dal blues al funk: Kenny “Blues Boss” Wayne, Miglior Pianista Blues Grammy Award 2024, Vasti Jackson, chitarrista, leggenda del Mississippi e pluripremiato Grammy Awards, Waldo Weathers, sax di James Brown, Russell Jackson e Tony Coleman, basso e batteria di B.B. King.

Venerdì 18 luglio sarà la volta dell’acclamato quintetto blues rock di New Orleans The Honey Island Swamp Band, con un sound onnicomprensivo di blues, roots, country e soul condurrà il pubblico in un viaggio musicale nella capitale della Louisiana.

Sabato 19 luglio, sempre dalla Louisiana, arriva Crystal Thomas, cantante e trombonista Living Blues Award 2020. Tra soul e rhythm’n’blues con la sua voce potente e roca, è a capo di un settetto internazionale di altissimo livello, dove spiccano il tastierista ed armonicista spagnolo Victor Puertas e il chitarrista italiano più famoso nel mondo, Luca Giordano.

Domenica 20 luglio la quattro giorni settempedana si chiuderà con il quintetto Sacromud, diretto da Maurizio Pugno, chitarrista e compositore con alle spalle oltre 35 anni in giro per il mondo. Una delle migliori e più innovative realtà italiane di new blues dove soul, roots music, rock, R&B si fondono in un perfetto equilibrio tra Jack White e Fantastic Negrito con Dr. John a benedire. Aprono la serata gli Sleeping Dogs, storica band marchigiana di blues e southern rock per il format Marche Blues Connection.

I concerti iniziano alle ore 21.15.

Quelli dei Kings of Blues, Honey Island Swamp Band e Crystal Thomas hanno un ingresso di 15 euro a serata, mentre per i Sacromud l’ingresso è libero. I biglietti sono acquistabili in prevendita alla Pro loco di San Severino, online su vivaticket.com e nelle biglietterie Amat della regione e la sera dei concerti alla biglietteria del Castello dalle ore 20. L’Amministrazione comunale mette a disposizione per raggiungere Castello al monte un bus navetta, che dalle ore 20, a ciclo continuo, partirà dalla fermata autobus di via Ercole Rosa, di fronte alla chiesa di San Domenico.

Il San Severino Blues Marche Festival prosegue poi con una serie di concerti gratuiti in varie località fuori città.

Domenica 27 luglio a Esanatoglia, nell’incantevole scenario naturale e storico di Castello Malcavalca, arriva Charles Mack, storico bassista di Koko Taylor, Lucky Peterson e James Cotton. La sua tecnica eccezionale ha servito svariati generi musicali e grandi artisti internazionali. Una voce calda e soft in un concerto soul, funk e blues.

Domenica 3 agosto il giardino dell’enoteca nel Mig di Cupramontana ospita il duo folk-rock-blues The Crowsroads: un’armonica, una chitarra e due voci dal sound essenziale, ruvido e coinvolgente. Hanno collaborato con Sarah Jane Morris e Frankie Chavez e aperto concerti di Fabio Treves, Stef Burns, Robben Ford.

Sabato 9 agosto nel centro storico di Gagliole arriva la Soul Blues Night di Lakeetra Knowles e Francesco Pìu: la voce potente e armoniosa della cantante americana, affermatasi anche a Broadway, si fonde con la chitarra e la voce del bluesman sardo, autore di 9 dischi, che ha suonato con Tommy Emmanuel, Eric Bibb, Jack Johnson, e ha aperto i concerti di John Mayall, Johnny Winter, Robert Cray e Joe Bonamassa.

Lunedì 11 agosto piazza Vittorio Emanuele II di Cingoli ospita i The Soul Fire, la band dell’organista Frank Hammond, che con i Body and Soul aprì i concerti di Zucchero, Rufus Thomas, Solomon Burke e che ha suonato per James Wheeler, Eric Guitars Davis, Diane Blue e Kellie Rucker. Alla voce, graffiante e potente come quella di Janis Joplin, la cantante Carla Mancinelli. Apre la serata la band ascolana Spaghetti Blues.

Giovedì 14 agosto nel piazzale Gerani di Matelica arriva la cantante di Detroit JJ Thames, accompagnata dalla Luca Giordano band. Vincitrice di 6 Jackson Music Awards, ha condiviso il palco con Bobby Blue Bland, B.B. King e Denise LaSalle. Voce potente e roca, interpreta con un’autenticità emotiva sorprendete il suo mix di blues tradizionale, soul classico e R&B contemporaneo, fuso con sonorità jazz, funk, reggae e rock.

Infoline 339.6733590 | www.sanseverinoblues.com | Facebook/sanseverinoblues