Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale: Miriam Elefante neolaureata con 110 e lode

La giovane Miriam Elefante si è brillantemente laureata all’Università di Macerata, con 110 e lode, presso la Facoltà di Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale. Ha discusso una tesi dal titolo “Riforma del terzo settore – profili tributari”, con un approfondimento tematico sull’Associazione italiana celiaci delle Marche, importante ente del terzo settore che opera per l’inclusione dei soggetti celiaci e la corretta informazione nelle scuole e sul territorio.

Il titolo accademico conseguito permetterà a Miriam, dopo l’esame di Stato, di esercitare la professione di Assistente sociale. Complimenti davvero alla neodottoressa, e alla sua famiglia: la mamma Teresa e il papà Giuseppe, a lungo in servizio nella Stazione dei Carabinieri di San Severino come brigadiere scelto e oggi in congedo.