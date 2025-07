Successo per la prima “StraSanSeverino”: 400 partecipanti, donati 700 euro all’Hospice

Centosessanta atleti agonisti, un centinaio di atleti non agonisti, 140 partecipanti alla passeggiata solidale per le vie del centro di San Severino. Sono questi i numeri – davvero importanti – della prima edizione della “StraSanSeverino”, gara podistica organizzata dall’associazione Bike Zone lo scorso venerdì 4 luglio, con partenza e arrivo in Piazza del Popolo.

“La manifestazione è riuscita – dice il presidente Gionata Ghergo – e speriamo di poterla riproporre anche il prossimo anno. Intanto ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che si sono adoperati per la migliore riuscita dell’evento; dall’Amministrazione comunale alla Polizia locale, che è stata eccezionale; dall’associazione nazionale Carabinieri alla Croce rossa, dalla grande famiglia di Bike Zone fino a chi ha avuto pazienza di attendere la riapertura delle strade cittadine chiuse per il passaggio della corsa. Il nostro grazie va anche ai cronometristi, ai giudici Fidal, al dottor Nazzareno Oddi per il servizio prestato, nonché alle attività commerciali settempedane che ci hanno dato un contributo importante. Alla fine della manifestazione abbiamo raccolto circa 700 euro che abbiamo donato alla Fondazione ‘L’Anello della vita’ per sostenere l’Hospice di San Severino. Ringraziamo tutti per la sensibilità dimostrata”.

Alle premiazioni sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore Jacopo Orlandani e il presidente regionale della Fidal, Fabio Romagnoli.

La gara competitiva è stata vinta da Marco Ricci del Cus Camerino, seguito da Giorgio Lampa (Asd Space Running) e Luca Antonelli (Cus Camerino). A livello femminile è arrivata prima Simona Santini dell’Atletica Faenza; sul podio con lei Michela Barberini (Winner Foligno) e Jenny Tacconi (Atletica Civitanova).