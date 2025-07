Settempeda: il 28 luglio inizia la preparazione, il 9 agosto test al “Soverchia” con la Maceratese

La Settempeda ha anticipato il raduno vero e proprio, che coinciderà con l’inizio della preparazione fissata per lunedì 28 luglio allo stadio comunale, con il tradizionale ritrovo utile a fare le reciproche conoscenze. Dirigenti, staff tecnico e giocatori si sono visti al “Soverchia” per un primo approccio e per introdurre tutti insieme la nuova stagione agonistica (si parte il 30 agosto con la Coppa Marche, poi il 6 settembre via al torneo di Promozione).

Tutti presenti nella sala di rappresentanza dello stadio per un incontro durante il quale hanno preso la parola sia il presidente sia il nuovo mister.

Marco Crescenzi ha salutato vecchi e nuovi esortando il gruppo (insieme ai riconfermati c’erano i 10 acquisti per formare un bel mix tra esperti e giovani) al massimo impegno ed a fare il meglio possibile per tenere alto il nome della Settempeda e per onorarne la maglia, ancor di più quest’anno in cui la società festeggia i cento anni di vita e di storia; Gregory Pierantoni, invece, ha accolto i giocatori spiegando loro le linee guida della stagione per poi accennare al lavoro che verrà svolto sia in preparazione sia durante l’anno; per finire il tecnico ha fornito alcune regole basilari di convivenza nello spogliatoio per poi fornire alcune anticipazioni importanti, fra le quali deve essere messa in risalto la scelta del nuovo capitano che sarà Erwin Quadrini, ormai un veterano della squadra giunto al quarto anno di fila e che rappresenta quindi la continuità fra i giocatori che hanno scelto di rimanere in biancorosso.

In tema di impegni estivi, ovvero amichevoli e allenamenti congiunti, calendario bello fitto e ormai al completo. Non mancano sfide di livello e di sicuro interesse oltre che test probanti, ma senz’altro utili per rifinire condizione atletica, amalgama e schemi.

Prima uscita sarà il 2 agosto sul campo del Chiesanuova (Eccellenza), a seguire l’ormai classico appuntamento dell’estate calcistica con la Maceratese (9 agosto a San Severino), reso quest’anno ancora più interessante con i maceratesi saliti in serie D.

In seguito la Settempeda affronterà due squadre di categoria inferiore (Prima) ovvero Belfortese (23 agosto con sede da stabilire) e Castelraimondo (27 agosto sul campo della Folgore). Sarà questa l’ultima prova sul campo prima del debutto ufficiale del 30 agosto in Coppa, impegno che farà da antipasto all’atteso esordio in campionato in programma sette giorni più tardi.

Roberto Pellegrino