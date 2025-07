Partirà da San Severino la 29^ Rievocazione storica del “Circuito Chienti e Potenza”

Gli amanti delle moto d’epoca, e non solo, attendono con curiosità la prossima 29^ Rievocazione storica del Circuito del Chienti e Potenza, che ha festeggiato proprio lo scorso anno il centenario della prima edizione.

La manifestazione, confermata sempre nel Circuito tricolore Asi, è tra le tre più importanti d’Italia e presenta al via pregevoli mezzi anche ultracentenari, che hanno rappresentato la storia e riscuotono grandissimo apprezzamento nelle località attraversate.

Quest’anno si svolgerà dal 29 al 31 agosto e avrà l’Hotel Villa quiete a Valle Cascia di Montecassiano come base logistica.

Alle ore 18.30 del venerdì ci sarà il primo momento culturale dell’evento presso la vicina sede del Caem/Scarfiotti. Si tratta di un convegno dedicato all’argomento “Preistoria della mobilità terrestre meccanica”. L’apericena sempre in sede, concluderà la prima giornata.

Sabato 30 agosto dopo le operazioni preliminari dei nuovi arrivati (ore 8-9.30) si partirà alla volta di San Lorenzo di Treia per raggiungere poi Elcito, dove è prevista una sosta con visita al paese. La sosta centrale della giornata sarà poi all’agriturismo “Ponte dei canti” di San Severino.

Quindi la partenza del percorso rievocativo del Circuito Chienti e Potenza: sabato pomeriggio da Piazza del Popolo, a San Severino, alle ore 15 per coprire i 35 km circa del percorso originario, con sosta al lago di Caccamo. Il rientro in albergo a Villa Quiete precederà la Cena di gala del sabato sera.

La terza giornata di domenica 31 agosto vedrà il ritrovo mattutino presso la sede del Caem/Scarfiotti e dalle ore 9.30 si partirà per raggiungere prima Porto Recanati (sosta in Piazza Brancondi) e salire poi sul colle di Loreto con sosta nello scenografico Piazzale della Basilica. L’ultimo tratto di trasferimento porterà i partecipanti fino all’Osteria del Moro di Potenza Picena per i saluti finali e le premiazioni delle prove di abilità effettuate durante la Rievocazione.