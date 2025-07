“Ama”: sabato 5 luglio il primo Memorial di calcio in ricordo di Amarildo Dedja

Un anno fa perdeva la vita a soli trenta anni Amarildo Dedja. La sua scomparsa suscitò profonda impressione e commozione in tutta la comunità di San Severino. “Ama”, come veniva chiamato da chi lo conosceva meglio, era ben voluto da tutti in particolare da chi ha avuto modo di condividere con lui la passione per il calcio. Amarildo, infatti, da forte centrocampista quale era ha militato in molte squadre della provincia comprese le due formazioni di San Severino, paese dove Amarildo viveva insieme alla sua famiglia di origini albanesi.

In occasione dell’anniversario della sua scomparsa per ricordarlo familiari, amici, ex compagni di squadra ed ex dirigenti, si ritrovano sabato 5 luglio alle ore 16 sul terreno dello stadio comunale “Gualtiero Soverchia” per disputare il primo Memorial “Ama” (patrocinato dal Comune di San Severino), una partita alla quale parteciperanno Settempeda, Folgore Castelraimondo e Mancini Pioraco, le ultime tre squadre in cui Ama ha giocato.

Le due formazioni saranno “miste”, composte cioè da parenti, amici e atleti, mentre in tribuna saranno presenti appassionati, tifosi e tanti dirigenti delle società per le quali Amarildo ha giocato. L’evento è un bel modo per non dimenticare un giovane ragazzo che ci ha lasciato troppo presto e per farlo si è scelta la cosa che lui amava di più, ovvero lo sport in particolare il calcio praticato fin da piccolo.

Roberto Pellegrino