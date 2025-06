Al 4° “Memorial Giacomo Bonci” tanti amici e basket ricordo

Tanti amici a coccolare Jake, il 33enne Giacomo Bonci, perito in un incidente stradale quattro anni orsono, per la sua voglia di vivere, di divertirsi insieme ai compagni e giocare a basket, il suo sport preferito. Il dolce ricordo è avvenuto con immutato entusiasmo nel corso di una lunga giornata iniziata con il Comitato Jake Jam in escursione dall’agriturismo “La Collina dei ciliegi” di Gaglianvecchio fino alla torre di Pitino, frutto della collaborazione con “Il Cammino dei Forti” e l’associazione “Pranzo al sacco” e culminata in una serata di basket no-stop sabato scorso.

Il 4° Memorial Giacomo Bonci al playground della scuola media ha colto nel segno «anche perché – ha sottolineato il sindaco Rosa Piermattei al taglio del nastro -, oltre a ricordarlo stando insieme e divertendovi, non avete perso di vista lo spirito di beneficenza con la vostra donazione stavolta destinata alla compartecipazione per l’acquisto di defibrillatori automatici pubblici distribuiti sul territorio».

Dopo l’esibizione delle ragazze della Thunder Basket Matelica e le premiazioni della migliore tiratrice nei liberi, Emma Giusepponi e dell’Mvp della sfida in famiglia, Shade Paolini, la benedizione ai presenti di padre Luciano Genga che ha rimarcato come «il dolore pur immenso dell’innaturale perdita di un figlio può divenire germoglio di grandi iniziative come quelle del Jake Jam». Si è unito alla manifestazione anche il prof. Gianmario Borri, promotore della Camminata per la vita: «Amiamo la vita, ragazzi, perché è l’unico regalo che non riceverete due volte!».

All’insegna del sano agonismo la Partita del cuore che ha visto prevalere la formazione blu diretta da Mirko Ciriaco per 68-59 sulla rosa di coach Alberto Sparapassi. Nei premi singoli doppio sigillo dello scatenato play-guardia Christian Luciani che ha battuto i giovanissimi Edoardo Bonci e Mattia Amico nella finale della gara del tiro da 3 punti per poi ricevere dalle mani della mamma dello scomparso, Catia Carminelli, anche la targa di miglior giocatore della sfida a squadre.

Poi tutti a rifocillarsi e dissetarsi agli stand ed a rilassarsi con la buona musica dei dj e di Multiradio. Giacomo avrà apprezzato.

Lu.Mus.