“D’après e non solo”, mostra di Alberto Cespi, Adriano Crocenzi, Paolo Gobbi e Sandro Pierucci

Sabato 5 luglio, alle ore 17.30, sarà inaugurata presso la Chiesa della Misericordia in Piazza del Popolo la mostra collettiva D’après e non solo, patrocinata dall’Amministrazione comunale settempedana. La mostra proporrà una riflessione inedita sul concetto di “D’après” nell’arte. Tradizionalmente, questa definizione indica opere realizzate come omaggio ad autori del passato: dichiarazioni esplicite di ammirazione che si traducono in nuove creazioni ispirate a capolavori storici. In questo caso, però, i protagonisti sono quattro artisti che hanno scelto di rivolgere lo sguardo non verso altri, ma verso loro stessi e le loro opere.

Infatti, la mostra raccoglierà lavori in cui ciascun autore ha rielaborato proprie opere del passato – talvolta risalenti a decenni prima – riattivando idee, immagini e intuizioni originarie alla luce di un presente maturo e consapevole. Un confronto intimo, a volte ironico, altre volte struggente, con la propria identità artistica.

La mostra ospiterà dipinti e sculture di Alberto Cespi, Adriano Crocenzi, Paolo Gobbi e Sandro Pierucci, artisti diversi per linguaggio e poetica, ma accomunati dalla volontà di mettersi in discussione. I lavori saranno presentati da Antonio Mercuri, autore anche dei testi in catalogo che accompagnano il percorso espositivo. Un appuntamento da non perdere e che va ad arricchire gli eventi dell’estate settempedana.

La mostra sarà visitabile fino al 27 luglio 2025.