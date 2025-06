Via libera alla progettazione per il miglioramento sismico di palazzo Servanzi Confidati

Semaforo verde per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi all’intervento di miglioramento sismico di palazzo Servanzi Confidati, una delle dimore storiche più prestigiose del centro storico di San Severino.

L’intervento rientra nell’ambito delle disposizioni dell’Ordinanza commissariale speciale per la ricostruzione n. 137 del 29 marzo 2023.

Il Comune di San Severino, tramite la centrale unica di committenza presso l’Unione montana, ha comunicato l’esito della procedura aperta telematica a rilevanza comunitaria per l’affidamento degli stessi servizi al raggruppamento temporaneo di imprese Gruppo Marche composto dallo studio tecnico Gruppo Marche, con sede a Macerata, e dalla ditta individuale Alessandra Lenzi di Falconara Marittima.

L’appalto, che comprende la redazione della relazione geologica, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stato aggiudicato per un importo di 310.618 euro (Iva e oneri previdenziali e assistenziali esclusi).

“La progettazione delle opere rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico del territorio, gravemente colpito dagli eventi sismici – spiega il sindaco Rosa Piermattei -. La riqualificazione di palazzo Servanzi Confidati contribuirà a preservare un importante edificio storico e a rafforzare la resilienza della comunità”.

Fatto costruire nel XVII secolo da monsignor Fulvio Servanzi, il palazzo in passato è stato anche struttura ricettiva e sede di una scuola di lingue.