“Quando la Banda passò…”: allievi della Scuola di musica “Francesco Adriani” in concerto

Anche per questo anno scolastico, il 23 giugno si è concluso con un partecipatissimo saggio il Corso di Orientamento musicale proposto dalla Scuola di musica della Banda “Adriani” con il sostegno della Regione Marche e del Comune di San Severino.

Oltre trenta allievi si sono esibiti in assoli e duetti per dimostrare la loro bravura e dedizione alla musica. Guidati dai maestri Angelica Petrocchi per il clarinetto, Costanza Marchiani per il flauto traverso, Francesco Carducci per il sassofono, Tommaso Agostinelli per la Batteria e Vanni Belfiore per la tromba, hanno eseguito pezzi classici, moderni e contemporanei, con la passione che li accompagna nell’apprendimento di questa meravigliosa arte.

Sia coloro che seguono i corsi di perfezionamento, sia chi da appena un anno si è avvicinato allo strumento, si sono esibiti con estrema professionalità tanto da affrontare, senza tirarsi indietro, ma ricominciando con grinta, anche i piccoli incidenti che possono accadere in diretta, come una base che parte fuori luogo o la rottura di un’ancia.

Gli applausi dell’affollata Sala Italia, a sottolineare il gradimento, non sono mancati, ma hanno accompagnato le esibizioni per tutta la serata.

L’assessore Vanna Bianconi intervenuta alla manifestazione ha sottolineato l’importanza della musica e quanto il Comune tenga a questa iniziativa. Inoltre ha elogiato la bravura e l’impegno dei musicisti, degli insegnanti e anche del Corpo Filarmonico “Francesco Adriani”: una scuola che ha accolto negli anni sempre più studenti.

La presidente del Corpo Filarmonico, Alessandra Aronne, ha ringraziato gli allievi, le famiglie, gli insegnanti; si è congratulata con i numerosi ragazzi e ragazze che già suonano in Banda e ha detto che, visti i livelli raggiunti, si aspetta a breve altri nuovi ingressi. Ha aggiunto, infine, che vedere il più piccolo degli alunni, sette anni compiuti ora, accanto al più grande “molto adulto”, accomunati da tanta passione, fa veramente onore a questa piccola scuola capace di accogliere.

Al termine della serata l’assessore Bianconi e la presidente Aronne hanno consegnato i diplomi di fine anno, tutti promossi per troppa bravura! Poi la foto di rito.

Un grazie anche alle impiegate dell’Ufficio Cultura Antonella Pascarella che segue i Corsi di Orientamento musicale durante l’anno, Patrizia Bordi e Federica Fucili che sono sempre a supporto per le manifestazioni.

Fondamentale per la riuscita della serata è stato il puntuale contributo tecnico di Aldo Merlini.