Podismo: 1^ “StraSanSeverino”, la notturna di Bike Zone con partenza e arrivo in piazza

L’associazione Bike Zone di San Severino organizza, con il patrocinio del Comune, la prima “StraSanSeverino”, gara podistica competitiva – in notturna – su un percorso cittadino di 3,4 chilometri, da ripetere tre volte, completamente chiuso al traffico.

La corsa è in programma venerdì 4 luglio, con ritrovo dei partecipanti in Piazza del Popolo dalle ore 19. Lo start verrà dato alle ore 21. L’arrivo ovviamente è previsto sempre in Piazza del Popolo.

Possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano in regola con il tesseramento Fidal tramite una società affiliata o convenzionata, nonché i cittadini italiani provvisti di RunCard emessa dalla Fidal (dai 20 anni in su e in possesso del certificato medico agonistico valido per l’atletica).

Accanto alla corsa competitiva, riservata appunto agli specialisti, è prevista anche una gara non competitiva – sullo stesso tracciato – alla quale possono coloro che alla data dell’evento hanno compiuto 18 anni di età. L’iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Come ci si iscrive?

Collegandosi al sito htps://marche. fidal.it oppure, sempre online, tramite il sito www. mingrun.it. Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno essere effettuate entro le ore 24 di mercoledì 2 luglio. E’ possibile iscriversi anche presso la sede di Bike Zone a San Severino, in via Leopardi. Costo: 12 euro (per pacco gara, zaino e medaglia).

L’associazione, inoltre, propone una passeggiata ludico-motoria di 4 chilometri cui possono aderire tutte le persone di ogni età e capacità (i bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto). L’iniziativa è a carattere benefico: per partecipare ognuno verserà 5 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione L’Anello della Vita per la sua attività a sostegno dell’Hospice di San Severino. In questo caso le iscrizioni sono possibili il giorno stesso della manifestazione fino alle ore 20.45 o nei giorni precedenti nella sede di Bike Zone.