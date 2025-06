Villa Berta: fra musica e ricordi i cinquantenni festeggiano il mezzo secolo di vita

Sabato 21 giugno i settempadani del 1975 hanno festeggiato il mezzo secolo di vita a Villa Berta. Una location fantastica quella individuata dagli organizzatori, in primis Marco Palmucci, infaticabile coordinatore della serata, spinto dal desiderio di “ritrovare gli amici e i compagni di scuola” che da tempo mancavano… all’appello!

Tante le adesioni, tra infiniti abbracci e risate, scherzi e battute, nel ricordo più caro di anni che rimangono indelebili nella mente di tutti. “Sono riuscito a far suonare tre band storiche di San Severino – racconta Marco -, è stata un’impresa perché qualcuno non provava insieme da quasi vent’anni. Ma alla fine, con tenacia e voglia di aggregazione, il risultato l’ho ottenuto ed è stata una soddisfazione immensa rivederli suonare insieme. Le tre band erano The new famous band, Penetration Major e Ammazzacaffè. Si sono esibite per circa due proponendo vari tipi di musica rock. Poi abbiamo concluso la serata con dj Fabio Effe, ballando fino a tardi”.

Nel corso della serata è stata promossa anche una lotteria di beneficenza a favore dell’Africa mission, curata da Beatrice Bistocco, la quale ringrazia tutti coloro che hanno aderito a sostegno di alcuni importanti progetti di solidarietà.

Soddisfatto Marco Palmucci: “Ho cominciato a organizzare l’evento dallo scorso gennaio – dice – e sono contento che la serata sia riuscita. Vedere le persone felici è stato impagabile… Ringrazio Villa Berta per la disponibilità e il servizio. Grazie a tutti i partecipanti”.