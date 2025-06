Natale 2025: avviso pubblico per la raccolta di proposte per abbellire la piazza e il centro

Il Comune di San Severino ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere proposte progettuali volte all’abbellimento della piazza e delle vie del centro urbano in occasione delle festività natalizie 2025. L’iniziativa mira a rendere la città più attrattiva durante il periodo di fine e d’inizio anno.

L’avviso è rivolto, in particolare, agli operatori economici, alle associazioni, agli enti e alle persone fisiche, sia in forma singola che associata, che desiderino partecipare con proposte che dovranno ispirarsi a un tema libero ma includendo l’utilizzo di luminarie, installazioni luminose, interattive o immersive, e addobbi di varia natura.

Agli ideatori delle proposte sarà inoltre richiesta la fornitura, la decorazione e l’abbellimento di un albero di Natale da collocare al centro della bellissima Piazza del Popolo, luogo simbolo della Città di San Severino. Il progetto, infine, dovrà anche considerare la collocazione di un palco per eventi natalizi. L’importo massimo per la progettazione e l’esecuzione dell’allestimento è fissato 50 mila euro, Iva inclusa.

Le proposte progettuali dovranno contenere la denominazione del proponente, una descrizione dettagliata del progetto con eventuale bozza grafica o rendering, l’indicazione dei materiali e l’importo complessivo, le modalità e tempistiche di attuazione, e l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti normativi vigenti. L’intero allestimento dovrà essere realizzato entro e non oltre il 1° dicembre.

Le domande di partecipazione e le relative proposte dovranno pervenire tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza del Popolo n. 45, entro le ore 13 del 15 settembre. Non saranno considerate le istanze pervenute oltre il termine o con modalità differenti.

Le proposte saranno valutate dal Servizio cultura e turismo basandosi su criteri quali originalità/unicità dell’idea, fattibilità/complessità organizzativa, uniformità e decoro con il contesto urbano, aderenza al tema indicato ed esperienza pregressa.

Il Comune garantirà la fornitura di energia elettrica, l’esonero dall’occupazione di suolo pubblico e l’erogazione delle somme pattuite. I soggetti selezionati si impegneranno a realizzare l’allestimento come da progetto, munirsi delle autorizzazioni necessarie, garantire lo smontaggio entro 7 giorni dal 6 gennaio 2026 e il ripristino degli spazi, oltre a curare eventuali attività di manutenzione.

L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, revocare o annullare l’avviso in qualsiasi momento, senza che ciò costituisca diritto a risarcimento. In particolare, potrà non accettare proposte ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune o decidere di non accogliere nessuna istanza. Per ulteriori info si potrà inviare una email all’indirizzo ufficiocultura@comune.sanseverinomarche.mc.it o ci si potrà rivolgere al numero 0733 641272.