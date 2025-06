Estate senza treni fra Civitanova e Albacina: Trenitalia attiva bus sostitutivi

Stop ai treni lungo la linea Civitanova Marche-Albacina nel periodo estivo per lavori sulla rete. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno la tratta tra Macerata e Albacina fra il 9 giugno e il 6 settembre e la tratta fra Civitanova e Macerata fra il 28 luglio e il 30 agosto. “Durante lo svolgimento dei lavori – precisa una nota di Trenitalia – tutti i treni circolanti nella tratta saranno cancellati e il servizio sarà garantito con bus dedicati e accessibili con un regolare biglietto ferroviario”.

Gli autobus sostitutivi effettueranno le stesse tratte e fermate dei treni cancellati anche se i punti di sosta potrebbero variare per ottimizzare i tempi di percorrenza. Per mitigare i disagi sul trasporto regionale e sovraregionale, a Civitanova e a Fabriano sono, inoltre, previste le coincidenze tra i bus e i treni della linea Adriatica e della linea Ancona-Roma. Saranno, infine, previsti potenziamenti dei servizi da San Severino a Civitanova per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori diretti verso il mare.

Rete ferroviaria italiana precisa che i lavori sulla tratta Civitanova – Albacina prevedono investimenti per 258 milioni di euro. Si tratta in particolare di: interventi per l’elettrificazione dell’intera linea (86 km), consolidamento di due sottovia della tratta Montecosaro-Morrovalle, lavori nella galleria Convitto, ammodernamento della stazione di Macerata e interventi per la supervisione della rete.