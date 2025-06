Caem: sabato e domenica il 28° Trofeo Scarfiotti per auto d’epoca

Il Trofeo Scarfiotti per auto d’epoca è alle porte: la 28^ edizione della classica manifestazione del Caem “Lodovico Scarfiotti” si disputa in due giornate: sabato 7 e domenica 8 giugno. Il respiro degli interessanti itinerari nel maceratese ha ispirato lo staff che ha conservato come punto di riferimento la salita da Sarnano-Sassotetto, dove le consuete prove di abilità sono state dedicate dalla scorsa edizione alla socia aretina Rita Magnanini, appassionata e fedele partecipante degli eventi Caem assieme al marito Enrico Valentini che ha voluto fortemente associare con un Memorial le prove di Sassotetto a Rita, scomparsa prematuramente a fine 2023.

Il percorso dalla pianura fino all’Appennino dei Sibillini sviluppa per un totale di circa 190 km, con l’impegnativa e spettacolare prima giornata che riserverà i panorami più suggestivi, unendo anche la parte sportiva con le prove di abilità suddivise in quattro sezioni al sabato e due sezioni per la domenica, con un totale di 57 tratti. Da Montecassiano, dove sabato mattina si riuniranno gli equipaggi partecipanti presso l’Hotel Villa Quiete, si partirà alle ore 10.30 in direzione Vissani, Chiesanuova e San Lorenzo di Treia (1^ sezione di 12 prove) per poi proseguire verso Serralta, Marciano, Cesolo e San Severino fino a raggiungere Serrapetrona, patria della Vernaccia doc (2^ sezione di 6 prove). Il resto del percorso della mattina toccherà Borgiano, Caldarola fino a Sarnano (sosta pranzo al Ristorante La Patata Bollente). Nel primo pomeriggio si salirà verso Sassotetto (3^ sezione di 12 prove – 2° Memorial Rita Magnanini), per poi ridiscendere verso Bolognola, Acquacanina, San Lorenzo al Lago, Fiastra, Campolarzo, Valcimarra, Pievefavera (4^ sezione di 7 prove), poi Caccamo e Belforte del Chienti (sosta rinfrescante alla Gelateria Bar Luciano). La prima tappa si concluderà poi toccando Le Grazie, Tolentino, Rambona, Passo di Treia, Villa Potenza per rientrare verso l’Hotel Villa Quiete a Montecassiano. Durante la serata al Ristorante La Colombaia ad Appignano ci sarà la premiazione del 2° Memorial Rita Magnanini. Per la seconda tappa di domenica dall’Hotel gli equipaggi partecipanti partiranno alle ore 9 per effettuare subito al Centro Fiere di Villa Potenza la 5^ sezione con 8 prove di abilità, poi si proseguirà verso Passo di Treia per la parte culturale raggiungendo Villa La Quiete presso Treia per una visita guidata. Villa La Quiete conosciuta anche come Villa Spada è stata recentemente restaurata e l’occasione è particolarmente speciale, tra le primissime iniziative di visita. La costruzione ottocentesca progettata da Giuseppe Valadier è una delle ville più belle delle Marche. Il restante percorso porterà poi tutti i partecipanti verso il Ristorante Il Villino dove prima del pranzo si effettuerà la sesta e ultima sezione di 12 prove di abilità. Le premiazioni finali dell’Assoluta, Femminile e Giovani ed il saluto dello staff concluderanno la manifestazione.

L’organizzazione ringrazia per il supporto Water M, Tecnostampa, Pigini Group, BCC Recanati e Colmurano, Autofficina F.lli Zacconi, GM Meccanica, Ca.Bi. Gomme, Mister Mac, Hotel Villa Quiete, Ristorante La Patata Bollente e La Colombaia Country House.