Serata conviviale a Villa Berta per i 9 anni di attività dell’associazione Help

Venerdì 13 giugno l’Associazione di volontariato Help Sos Salute e famiglia organizza una serata conviviale a Villa Berta per i suoi 9 anni di attività.

La presidente Cristina Marcucci e i suoi collaboratori intendono così festeggiare l’importante traguardo con l’intera comunità locale, in linea cone le diverse finalità portate avanti in questi anni, da quelle sociali a quelle creative, dalle pedagogiche alle psicologiche, e così via.

Per l’associazione Help Sos Salute e famiglia sono stati nove anni di volontariato, di lavoro, di collaborazioni, di eventi e di incontri. Nove anni di donazioni, di famiglia, di pace e di solidarietà nei confronti di chiunque, senza alcuna forma di discriminazione.

Special guest della serata sarà la crew dei cosiddetti Autogol, celebri narratori digitali, speaker radiofonici, comici e creator digitali che, attraverso il loro carisma e la loro ironia, saranno appunto i protagonisti della serata. E per gli appassionati di calcio ci sarà ancor più entusiasmo. Infatti gli Autogol realizzano da tempo sui loro profili social svariate parodie riguardanti importanti personaggi della sfera calcistica. Pure alla festa la realtà sportiva farà parte della loro performance.

Inoltre a Villa Berta ci saranno diversi laboratori per i bambini, organizzati dall’associazione con l’intento di dare spazio all’esperienza ludica ovvero alle attività basate sul gioco, sul divertimento, sull’intrattenimento.

La cena è su prenotazione, tutti sono invitati a partecipare all’iniziativa.

Maria Cicconi