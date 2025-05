Vent’anni di storia del “Tacchi Venturi” nell’omaggio ai pensionati della scuola

Un “oMaggio” ai pensionati della scuola! Ci sarà proprio venerdì 30 maggio alle ore 18, nell’atrio del “Tacchi Venturi”, quando verrà presentato il volumetto del professor Maurizio Moscatelli dal titolo “La Quiescenza degli Ottonari ovvero Rime in Pensione”.

“Maurizio, le scrivi tu le strofette per i pensionandi?”

Questa era la richiesta che, nel corso degli anni, colleghi, colleghe e non solo rivolgevano al professor Moscatelli in prossimità del Collegio docenti di fine anno scolastico. Questi versi, divertenti e leggeri, erano stati particolarmente apprezzati dal personale scolastico e così lo stesso Maurizio Moscatelli, negli ultimi vent’anni, si è ritrovato con piacere a inventare rime per i “quiescenti” di turno.

Sentendosi a sua volta “attempato”, il professore ha deciso oggi di rendere omaggio ai docenti e agli Ata oggetto delle sue “attenzioni” in versi raccogliendo quei versi, quasi sempre ottonari, in un piccolo libro appena pubblicato per i tipi della Hexagon Group Edizioni di San Severino.

Il piccolo libro è anche arricchito da foto e caricature.

In occasione della presentazione ai destinatari delle rime verrà offerto il volumetto. Inoltre, durante l’iniziativa saranno proiettati fotomontaggi e video comici che il professor Moscatelli aveva realizzato a integrazione delle poesie, per suscitare un “plus” di sana ilarità negli afosi Collegi finali di giugno.

Insomma, una piccola storia del “Tacchi Venturi” nella quale si ripercorreranno alcune tappe che hanno segnato la crescita e la formazione di tanti nostri ragazzi e ragazze, grazie agli insegnamenti di “storici” docenti e collaboratori dell’Istituto settempedano.