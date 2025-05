A Matelica la presentazione della guida “Elcito. Il piccolo Tibet delle Marche”

Sabato 10 maggio, a partire dalle ore 17, nella sala Boldrini di Palazzo Ottoni, a Matelica, verrà presentata la guida “Elcito, il piccolo Tibet delle Marche”, a cura di Luca Maria Cristini, pubblicata dall’editore Claudio Ciabochi per la collana “Marche in tasca”. Un progetto editoriale realizzato con il sostegno dell’Unione montana, ente gestore della Riserva del Monte San Vicino, il cui presidente Denis Cingolani (sindaco di Matelica) firma la presentazione del volume.

Articolata in cinque capitoli e arricchita da approfondimenti, la guida accompagna il lettore in un viaggio attraverso la storia, la natura e l’antropologia di questi luoghi unici, oggi sempre più apprezzati da visitatori e appassionati. Dall’Abbazia di Valfucina, potente insediamento monastico medievale, al borgo fortificato di Elcito, passando per la magica faggeta di Canfaito, fino agli itinerari naturalistici e alle scoperte più recenti sulla storia locale, la pubblicazione offre un racconto documentato e affascinante.

“La guida vuole essere uno strumento per conoscere e al tempo stesso tutelare il patrimonio culturale, naturale e umano di quest’area – spiega l’autore, Luca Maria Cristini – restituendo voce alle storie, ai paesaggi e alle tradizioni che la rendono così speciale”.

Tra le curiosità svelate dal volume, le origini del nome Elcito, la storia della “Fiera dei Garzoni” che si teneva il 16 agosto, il mistero della torre perduta del castello, l’antica pianta della chiesa abbaziale di Valfucina e il ruolo della vetta del Monte San Vicino come riferimento per la navigazione aerea. Ampio spazio è dedicato anche alla biodiversità della Riserva e al nuovo percorso didattico “Il Regno di Blu”, pensato per grandi e piccoli esploratori.

Alla presentazione interverranno l’autore Luca Maria Cristini che dialogherà con la giornalista Maria Francesca Alfonsi, il sindaco di Matelica e presidente dell’Unione montana, Denis Cingolani, e l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Matelica, Barbara Cacciolari.

L’incontro sarà arricchito da immagini e racconti tratti dalla guida.