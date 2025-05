Calcetto, salvezza tranquilla per il Serralta: chiuso il torneo di C2 all’8° posto

E’ andato in archivio il campionato di serie C2 di calcio a cinque dove nel girone B il Serralta ha ottenuto l’obiettivo fissato: la permanenza nella categoria. Salvezza che i gialloblù hanno raggiunto con alcuni turni di anticipo, dunque con una certa tranquillità al termine di una stagione positiva e soddisfacente che ha visto il Serralta fare bene in diverse gare tanto da posizionarsi, per alcune settimane, nelle zone nobili della classifica con vista play off. Traguardo, questo, difficile da tagliare e che in effetti nel finale di torneo è venuto meno fermo restando che da centrare c’era come detto una salvezza anticipata e senza patemi e così hanno fatto mister Riccio ed i suoi ragazzi. 31 sono stati i punti raccolti in 24 gare (9 vittorie(6 in casa e tre in trasferta), 4 pareggi (2 in casa e 2 in trasferta) e undici sconfitte (4 in casa e 7 in trasferta). 83 i gol segnati (Nicola Nardi il bomber con 14 reti seguito da Fernando Suarez con 12) a fronte degli 84 subiti. Cammino e rendimento che hanno portato ad un ottavo posto finale che lascia tutti soddisfatti.

Chiusi i battenti di questa stagione, si può pensare al prossimo anno ma prima di partire con la programmazione e con la costruzione della squadra, c’è da fare un piccolo bilancio.

Si fa portavoce del club Franco Compagnucci, responsabile del settore calcio a cinque del Serralta. “Abbiamo concluso il campionato con un piazzamento che ci soddisfa e che dimostra il buon lavoro svolto da tutte le componenti della squadra. Il gruppo è stato all’altezza ed ha dimostrato di avere dei valori, come collettivo e come singoli, ed in molte partite abbiamo fatto ottime prestazioni. Siamo contenti anche per aver fatto giocare alcuni giovani che saranno fondamentali per il futuro. Insomma, annata da considerare positiva e che ci proietta con fiducia e voglia di fare verso il prossimo anno. Concludo rivolgendo un doveroso e sentito ringraziamento a chi ha dato una mano in questi mesi: società, dirigenti, collaboratori, staff tecnico e giocatori”.

r. p.