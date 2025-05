Viabilità: lavori in centro, per due settimane scatta il piano di circolazione alternativa

A partire da lunedì 5 maggio e fino a venerdì 16 maggio, salvo eventuali proroghe dovute a condizioni meteorologiche o a esigenze tecniche, saranno in vigore importanti limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare in viale Eustachio, via Eustachio, via Matteotti e viale Bigioli per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di scavo e manutenzione straordinaria alle condotte fognarie sottostanti l’incrocio viario.

L’intervento, a cura dell’azienda municipalizzata Assem, si è reso necessario in seguito a una rottura che ha causato allagamenti in un crocevia fondamentale per il centro storico. La zona è stata già oggetto di sopralluoghi congiunti tra tecnici comunali e operatori Assem e di approfondite verifiche con sonde e macchinari.

“Nel periodo dei lavori è previsto anche lo spostamento provvisorio del mercato settimanale – spiega l’assessore Jacopo Orlandani – presso il piazzale del Commercio, nel rione Settempeda, grazie alla piena collaborazione degli operatori economici ambulanti, che ringrazio vivamente. Stiamo facendo fronte a un servizio necessario che, al di là dei comprensibili disagi, speriamo non crei problemi a nessuno e confidiamo che tutto si concluda in fretta”.

“La Polizia locale – spiega il comandante Adriano Bizzarri – ha predisposto un apposito piano di viabilità alternativa, condiviso con le aziende del trasporto pubblico locale, i responsabili del servizio sanitario di emergenza territoriale e le forze dell’ordine. Abbiamo avviato una capillare campagna di informazione e per esigenze o richieste specifiche restiamo a disposizione della cittadinanza al fine di limitare al massimo i disagi”.

Dunque, in base a una specifica Ordinanza emessa per regolamentare viabilità e soste, dalle ore 8.30 di lunedì 5 maggio e fino al termine dei lavori, saranno in vigore importanti disposizioni.

In pratica viale Bigioli e viale Eustachio saranno solo in parte percorribili dai veicoli, mentre via Eustachio sarà completamente chiusa alla circolazione veicolare. Attenzione al doppio senso in parte del viale San Sebastiano (dietro ai giardini) e al senso unico a salire in via Ranaldi.

Ma ecco il dettaglio.

Divieto di transito e sosta in viale Bigioli, dall’intersezione con via Talpa all’intersezione con viale Eustachio. I soli residenti e i mezzi per consegna farmaci, forze dell’ordine e soccorso potranno transitare in viale Bigioli in direzione di via Giovanni Da Mariotto-via San Giovanni.

Divieto di transito e sosta in via Matteotti, dall’intersezione con via Roma (rotatoria Avis) all’intersezione con viale Eustachio; divieto di transito e sosta in via Eustachio; divieto di transito e sosta in viale Eustachio, dall’intersezione con viale Bigioli all’intersezione con via Procacci.

In viale Eustachio, intersezione con via Virgilio da San Severino, obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da sinistra e di proseguire diritto in direzione del passaggio a livello. Da viale Eustachio divieto di accesso in via Virgilio da San Severino.

In via Virgilio da San Severino, istituzione del senso unico “a salire” da via Ranaldi-Urbani verso viale Eustachio. In uscita da via Urbani, obbligo di svoltare a destra verso viale Eustachio. In piazza del Mercato, intersezione con via Virgilio da San Severino, sarà consentito svoltare a sinistra, andare dritto e a destra.

In via San Sebastiano, istituzione del doppio senso di marcia tra l’intersezione con viale Eustachio (passaggio a livello) e l’intersezione con piazzale Grandinetti.

In via San Sebastiano con provenienza da piazzale Grandinetti e direzione uscita città/via Gorgonero, obbligo di arrestarsi e dare precedenza ai veicoli provenienti da via Settempeda e viale Eustachio.

In piazzale Grandinetti sarà consentita l’immissione in via San Sebastiano con obbligo di proseguire diritto verso il passaggio a livello. Inoltre divieto di transito ad autocarri con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e autobus (eccetto scuolabus e servizio urbano) in via Matteotti, mentre sarà consentito il carico-scarico fino all’intersezione con la rotatoria Avis.

In ingresso città da via Ponte Sant’Antonio, obbligo di proseguire diritto su via Antolisei per autocarri con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e autobus (eccetto scuolabus e servizio urbano). In viale Mazzini intersezione rotatoria don Orione, obbligo di svolta a destra verso via San Michele per autocarri con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Su tutte le vie interessate dai lavori varrà il limite di velocità di 30 km/h.

Questi i percorsi consigliati per autocarri pesanti (superiori a 3,5 tonnellate): con provenienza da Castelraimondo o Macerata, ingresso consigliato San Severino Centro via Settempeda, consentito il carico e scarico fino a borgo Conce, poi uscita obbligata verso via Ponte Sant’Antonio. Con provenienza da Tolentino o Serrapetrona, stesso ingresso da viale Mazzini/rotatoria piazzale Don Minzoni (solo carico e scarico), uscita verso via Mazzini e via San Michele. Gli autocarri con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate diretti al rione Mazzini e centro storico potranno transitare da via Matteotti e poi svoltare a sinistra in via Dante Alighieri.

Percorsi consigliati per autobus: con provenienza da Castelraimondo, ingresso da via Ponte Sant’Antonio, proseguire diritto su via Antolisei, poi via D’Alessandro, via Collio, svolta a destra su viale Bigioli, via del Vallato e uscita città. Con provenienza da Macerata o Cingoli, ingresso da San Severino centro, via Gorgonero, svoltare a destra in viale Bigioli verso via del Vallato. In alternativa, da via Settempeda a sinistra verso via San Sebastiano e stazione. Con provenienza da Tolentino o Serrapetrona, ingresso consueto da via Mazzini, piazzale Grandinetti e via San Sebastiano in uscita città.

In concomitanza con l’avvio delle limitazioni a viabilità e sosta volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e del gruppo comunale di Protezione civile presteranno supporto per informazioni in ausilio alla Polizia locale.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e ringrazia per la collaborazione.