Rotary: incontro a scuola sui disturbi del comportamento alimentare

Il Rotary Club Tolentino ha organizzato un incontro con gli alunni della Secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo ‘’Tacchi Venturi’’, nell’atrio della sede centrale, per parlare dei disturbi del comportamento alimentare che colpiscono – negli ultimi tempi – sempre più i giovani. Necessaria, dunque, una campagna di informazione e sensibilizzazione. Relatori dell’incontro sono stati lo psicologo Flavio Boschi, la biologa nutrizionista Valentina Benfatti, entrambi del Centro Dna Usl Umbria 1, i quali hanno interagito con gli alunni suscitando il loro interesse e rendendoli protagonisti dell’evento attraverso un proficuo dibattito.

La lezione, utile ed educativa per i ragazzi, è stata focalizzata sugli alimenti nutrienti e sull’educazione alimentare.

“Crediamo nella prevenzione – spiega Flavio Boschi -. Lo scopo è promuovere una consapevolezza verso il cibo sapendo che lo stesso non è nemico, ma sopratutto può essere utilizzato per altro. Dopo il Covid i disturbi del comportamento alimentare sono aumentati del 30 per cento. Abbiamo fatto già degli incontri a Matelica, Camerino, Tolentino sempre con il Rotary. Tali lezioni permettono ai giovani di esprimersi soprattutto per quelle che sono le loro emozioni in particolare la vergogna che, ad esempio, molto spesso è gestita attraverso il cibo”.

L’incontro è servito anche per parlare di sostanze stupefacenti. Un tema è affrontato da Tania Fontanella, psicoterapeuta, responsabile dell’équipe di psicologici della Comunità incontro Don Gelmini.

Erano presenti anche il rotariano Stefano Gobbi, governatore eletto del Distretto 2090 e assistente del governatore, che da qualche anno porta avanti il progetto ‘’Disturbi del comportamento alimentare’’ insieme a Nazzareno Micucci, past presidente del Rotary Camerino.

“Queste lezioni creano interesse tra i giovani, ma anche in noi perché sappiamo di far del bene a loro. Portiamo avanti il progetto grazie alla sensibilità sulla questione tra i rotariani”, sottolinea proprio Micucci.

Sono intervenute pure il vicesindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, il segretario del Rotary di Tolentino, Iole Rosini, la dirigente dell’Istituto comprensivo, Catia Scattolini.

