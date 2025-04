Università di Padova: Leonardo Cipolletta si laurea in Sicurezza informatica

Nella schiera dei suoi giovani laureati la nostra San Severino può vantare, da qualche giorno, anche un eccelso esperto in Cybersecurity. All’università di Padova, infatti, si è laureato in Sicurezza informatica il settempedano Leonardo Cipolletta conseguendo il titolo accademico con la votazione di 109/110.

La sua specializzazione è quella di chi ogni giorno dovrà difendere dagli hacker (i cosiddetti “pirati informatici”) i nostri dati sensibili e gli apparati pubblici (e privati) telematici su cui poggia ormai la vita di ogni cittadino del mondo.

Presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”, il neodottore ha discusso una tesi in lingua inglese dal titolo “Flow Correlation Attack on Tor. A critical Analysis of Espresso and possible countermeasures”; relatore il professor Alessandro Brighente, correlatore il professor Mauro Conti.

Al giovane Leonardo le felicitazioni di amici e familiari e gli auguri del Settempedano per un radioso futuro professionale in uno dei settori più strategici del nostro tempo.