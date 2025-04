Imprese d’eccellenza: riconoscimento all’Artigianvetro dal Consiglio regionale

San Severino plaude con orgoglio a una delle sue imprese familiari più all’avanguardia, quella dei fratelli Graziano e Daniele Marcantonelli, titolari dell’Artigianvetro. L’Assemblea legislativa delle Marche gli ha conferito – per mano del presidente Dino Latini e del vicepresidente Gianluca Pasqui – un riconoscimento ufficiale per il valore economico, sociale e ambientale che l’azienda rappresenta nel panorama produttivo regionale.

Erano presenti alla consegna del riconoscimento anche i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Maurizio Mangialardi. Inoltre è intervenuto il sindaco Rosa Piermattei, esprimendo stima e riconoscenza verso l’azienda. “L’Artigianvetro – ha detto – è la dimostrazione concreta di come passione, competenza e spirito di squadra possono generare eccellenza, contribuendo non solo allo sviluppo economico del territorio ma anche alla sua identità più profonda”. Hanno partecipato alla cerimonia anche Nicola Marcantonelli e Maddalena Marcantonelli.

Fondata nel 1985 da Graziano Marcantonelli, e poi cresciuta con l’ingresso del fratello Daniele e di altri membri della famiglia, l’azienda è oggi un punto di riferimento nella lavorazione e posa del vetro piano, operando in un moderno stabilimento di 5 mila metri quadrati dotato delle più avanzate tecnologie. Artigianvetro si distingue per l’alto livello di qualità, sicurezza, sostenibilità ambientale e per il rispetto di un rigoroso codice etico aziendale. Grazie a un percorso di costante crescita l’impresa ha saputo unire artigianalità e tecnologia, affermandosi come marchio sinonimo di affidabilità e innovazione.