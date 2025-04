Il Rally Marche riparte dalla nostra meravigliosa Piazza del Popolo

Sarà ancora la straordinaria Piazza del Popolo di San Severino ad accogliere lo “start” ufficiale del Rally Adriatico, terzo round del Campionato italiano rally terra, in programma il 3 e 4 maggio prossimi. Una scelta che conferma la volontà dell’organizzazione di Prs Group di valorizzare il territorio, mettendo in mostra alcune tra le più affascinanti cornici delle Marche.

La cerimonia di partenza, in programma per sabato 3 maggio alle ore 19, si svolgerà in uno scenari iconico che ha già catturato team e piloti la scorsa edizione. Un contesto di grande suggestione, perfetto per dare il via a una competizione che è sinonimo di passione, motori e bellezza italiana.

Il Rally Adriatico, come sempre, sarà molto più di una gara. Sarà una festa per gli appassionati, ma anche una vetrina per il territorio, con San Severino, Cingoli (che ospiterà l’arrivo e il quartier generale) e Gagliole coinvolte in un progetto condiviso che punta a promuovere il patrimonio paesaggistico, culturale e ricettivo delle Marche.

L’edizione 2025 – la numero 32 di questa manifestazione – vedrà il ritorno della Qualifying Stage (sabato 3 maggio), riservata alle vetture di classe Rally2/R5, che determinerà l’ordine di partenza della gara vera e propria, prevista per l’intera giornata di domenica 4 maggio. Il percorso si snoderà su nove prove speciali, per un totale di 73 km cronometrati, all’interno di uno sviluppo complessivo di 360 km che interesseranno, anche in questo caso, il territorio settempedano.

Tutto pronto, quindi, per un appuntamento che unisce sport, emozione e valorizzazione territoriale, con il rombo dei motori che ancora una volta si leverà dal cuore storico di San Severino, per scrivere una nuova, appassionante pagina del Rally Adriatico