Dopo i lavori di recupero torna agibile la chiesa di Serripola

Un altro luogo di fede torna agibile dopo il sisma del 2016. Il sindaco Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori dai tecnici incaricati dalla proprietà, ha revocato l’Ordinanza con la quale aveva a suo tempo dichiarato non utilizzabile la chiesa di San Pietro Apostolo, nella frazione di Serripola.

Interessato da lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico, grazie a un contributo pubblico concesso dall’Usr della Regione Marche per l’importo di 330 mila circa, l’immobile religioso potrà tornare ad essere utilizzato dai fedeli.

Eretta nel XV secolo lungo la direttrice ovest – est, posta al margine sud orientale dell’edificato di Serripola, e ristrutturata nel XX secolo, la chiesa di San Pietro Apostolo domina l’antistante sagrato alberato col prospetto principale ovest, a capanna, realizzato in laterizio e scandito da cinque archi a tutto sesto che, in altezza, seguono l’andamento delle falde del tetto e che individuano al loro interno cinque settori rifiniti con scaglie di pietra irregolari: più bassi e caratterizzati in alto da un oculo centinato i due archi posti alle estremità, quello centrale, al contrario, più alto e più largo, poiché ospita il portale principale ad arco a tutto sesto con lunetta decorata, sovrastato da un ampio oculo con cornice modanata in laterizio. Il prospetto laterale asseconda il declivio del terreno e si presenta come una superficie liscia intonacata, ornata in alto con trabeazione a tre correnti di laterizio, segnata al centro da un ingresso secondario, raccordato alla strada con tre gradini, cui si affianca in alto a sinistra un oculo centinato; segue una porzione a quota di gronda inferiore, corrispondente alla sagrestia, segnata da due piccole aperture; termina il prospetto il campanile a base quadrata con cella campanaria in laterizio a quattro fornici a tutto sesto e copertura a padiglione rivestita in coppi. I prospetti sud ed est sono occupati dai volumi della casa parrocchiale.