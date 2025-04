Elcito, il “Tibet delle Marche”, conquista il magazine “Dove” del Corriere della Sera

L’incantevole territorio di San Severino torna sotto i riflettori grazie a un affascinante reportage pubblicato sull’edizione online del periodico “Dove” del Corriere della Sera, tra le più autorevoli testate che si occupano del mondo dei viaggi.

A firmarlo è la giornalista Eleonora Lanzetti, che accompagna il lettore in un itinerario suggestivo alla scoperta del cosiddetto “Tibet delle Marche”, un angolo sospeso tra cielo e terra che trova il suo cuore pulsante nel borgo di Elcito, a 821 metri di altitudine.

Il percorso, proposto nello speciale online del magazine, parte da San Severino e si snoda lungo le strade che conducono verso Apiro, passando per la frazione di Castel San Pietro. È un invito rivolto a viaggiatori, appassionati di trekking e bike, ma anche a chi cerca un contatto autentico con la natura e con un’Italia ancora intatta.

“Elcito è un microcosmo fuori dal tempo, abitato da appena sei anime, che si articola in una manciata di case in pietra adagiate su un crinale ventoso, affacciato sull’altopiano di Canfaito, il Monte San Vicino e i resti dell’antica Abbazia di Valfucina. “Il piccolo borgo silenzioso si raggiunge dalla vicina San Severino Marche… Gli amanti di bike e trekking scopriranno un posto magico – scrive Lanzetti – in un racconto che restituisce tutta l’emozione di un luogo dove la modernità si dissolve tra i sussurri del vento. Pochi ma essenziali i presidi di accoglienza: tra questi Il Cantuccio, ristoro semplice e genuino gestito da Roberta Cuomo e Nicola Gianfelice, che accolgono i viandanti con crescia, pecorino stagionato, primosale, prosciutto crudo e coppa di testa al finocchietto selvatico. E poi Il Rifugio dell’Asino, dove il vero lusso è dormire sotto le stelle, senza segnale telefonico, cullati dai suoni della natura. “Il telefono non funziona, il wifi non prende, ma si può dormire sotto le stelle cullati dal canto delle cicale”, raccontano i due gestori. Una scelta controcorrente, che fa di Elcito una destinazione d’anima, perfetta per chi cerca autenticità e silenzio”.

Questo viaggio straordinario si svolge all’interno della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, un’area protetta di rara bellezza, ancora poco conosciuta al grande pubblico, ma capace di regalare emozioni autentiche a ogni passo. L’articolo completo è disponibile sul sito Dove al link https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/cards/provincia-di-macerata