Post sisma: 217 nuclei familiari destinatari del contributo per il disagio abitativo

Sono 217 i nuclei familiari destinatari del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione che, complessivamente, ammonta a 162.464 euro. L’ufficio Servizi sociali del Comune di San Severino ha provveduto alla liquidazione del contributo relativo al mese di febbraio.

Come stabilito dal Governo e dall’Ordinanza attuativa del Commissario sisma 2016, dallo scorso settembre il Contributo di autonoma sistemazione è stato sostituito dal Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

La misura di assistenza abitativa è riconosciuta ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno già richiesto il contributo per gli interventi di ricostruzione attraverso la presentazione del progetto all’Ufficio speciale ricostruzione. Mantengono continuità anche le misure per i comodatari. Mentre la nuova misura, al contrario del precedente Cas, non è riconosciuta ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in un’unità immobiliare condotta in locazione (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).