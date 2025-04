Assistenza non autosufficienti: pubblicato il bando “Home care premium”

L’Ambito territoriale sociale presso l’Unione montana informa che è stato pubblicato il bando di concorso “Progetto Home Care Premium” dedicato all’assistenza domiciliare per il trienno 2025 – 2028.

Il bando è rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ai loro coniugi e parenti di primo grado non autosufficienti. Il bando scade il 31 gennaio 2028.

L’istituto prevede il riconoscimento di contributi economici in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare, l’erogazione di servizi di assistenza alla persona avvalendosi della collaborazione degli Ambiti territoriali sociali.

Tali prestazioni si sostanziano in servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l’autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da terapista occupazionale, servizi professionali di terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, servizi professionali di psicologia e psicoterapia, servizi professionali di biologia nutrizionale, servizi professionali di fisioterapia, servizi professionali di logopedia, servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo, effettuati dall’educatore professionale sociosanitario o dall’educatore professionale socio pedagogico e servizi professionali di infermieristica.

La domanda di partecipazione deve essere compilata dal titolare o da persona munita di delega digitale esclusivamente per via telematica attraverso il portale Inps.

È indispensabile che il beneficiario sia in possesso di credenziali di accesso valide (Spid, Cie o Cns).

Il bando completo è disponibile al seguente indirizzo https://www.umpotenzaesino.it/avvisi-cms/pubblicato-il-bando-inps-home-care-premium-2025/

Per ulteriori informazioni ed eventuale assistenza tecnica a favore dei residenti nei Comuni dell’Ambito sociale 17 è attivo lo sportello Hcp presso l’Unione montana a San Severino (tel. 0733/637247 int.2, sportellohcp@umpotenzaesino.it)